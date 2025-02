Aumento na produtividade com IA ainda tem espaço para se mover na economia, diz Goolsbee

Em discurso preparado nesta sexta-feira, o presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, disse que, se o grande aumento no crescimento da produtividade for resultado de uma nova tecnologia - seja IA ou qualquer outra - então a história mostra que é possível que esse aumento não seja apenas pontual. "Ele pode continuar se movendo pela economia, setor por setor".

Pesquisadores do Fed de Chicago analisaram números de produtividade de todos os setores dos EUA - comparando sua produtividade na década anterior à covid-19 - e os setores que tiveram o aumento de produtividade mais significativo foram os intensivos em tecnologia ou inteligência artificial (IA).

Goolsbee declarou que não sabe se a IA se tornará a próxima tecnologia de uso geral, mas que há pelo menos algumas evidências intrigantes de que o aumento da produtividade dos últimos dois anos pode estar relacionado à tecnologia e deve, portanto, não ter atingido seus limites.

Todavia, o dirigente do Fed alertou para efeitos de antecipação, os quais podem colocar o BC americano em uma posição difícil. "Nosso desafio é descobrir se há um aumento contínuo no crescimento da produtividade e, ao mesmo tempo, evitar a armadilha da antecipação excessiva".