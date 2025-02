Atentado suicida em seminário islâmico no Paquistão deixa 6 mortos, incluindo clérigo ligado ao Taliban

Por Mushtaq Ali

PESHAWAR, Paquistão (Reuters) - Um homem-bomba matou seis fiéis durante as orações de sexta-feira em um seminário islâmico no noroeste do Paquistão, conhecido como um histórico campo de treinamento para o Taliban afegão, disseram a polícia e um porta-voz do governo.

O diretor da escola religiosa estava entre os mortos, afirmou o porta-voz do governo da província, Muhammad Ali Saif.

O homem morto, Maulana Hamid-ul-Haq, era filho do falecido Maulana Sami-ul-Haq, considerado o pai do Taliban.

Nenhum grupo reivindicou imediatamente a responsabilidade pelo ataque.

O agressor, usando um colete suicida carregado de explosivos, se aproximou de Haq quando ele estava saindo de uma mesquita nas dependências do seminário Darul Uloom Haqqania, disse seu irmão Maulana Abdul Haq à Reuters.

"Maulana Hamid-ul-Haq... morreu no local e cerca de duas dezenas de pessoas ficaram feridas na explosão", afirmou ele.

O oficial de polícia regional Najeebur Rahman disse anteriormente que várias pessoas ficaram feridas.

O primeiro-ministro Shehbaz Sharif condenou o atentado e lamentou a morte de Haq, em um comunicado emitido por seu gabinete.

O Paquistão está lutando contra duas insurgências, uma montada por islâmicos e a outra por militantes étnicos que buscam a secessão por causa do que eles dizem ser a divisão injusta dos recursos naturais pelo governo.

