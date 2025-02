Astrônomos veem menor risco de asteroide recém-descoberto atingir a Terra

Por Will Dunham

WASHINGTON (Reuters) - Novas observações de um pequeno asteroide descoberto em dezembro levaram os astrônomos a concluir que as chances de ele atingir a Terra são quase nulas, após dados anteriores terem indicado um risco maior de colisão com essa rocha espacial de cerca de 40 a 90 metros de largura.

O asteroide, chamado 2024 YR4, está orbitando em uma trajetória que o levará para perto da Terra em 2032, e os cientistas calcularam anteriormente a probabilidade de impacto em cerca de 3%, o valor mais alto já registrado para esse objeto.

Os novos dados, obtidos pelo Very Large Telescope (Telescópio Muito Grande) do Observatório Europeu do Sul, sediado no Chile, e por outras instalações, forneceram uma imagem mais precisa da trajetória futura do asteroide. A probabilidade de impacto foi reduzida para 0,001%, de acordo com o Centro de Coordenação de Objetos Próximos da Terra da Agência Espacial Europeia, enquanto o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA a colocou em 0,004%.

"O risco está despencando", disse Olivier Hainaut, astrônomo do Observatório Europeu do Sul, na Alemanha.

A NASA estimou a probabilidade de o asteroide atingir a Lua em 1,7%.

O asteroide tem sido monitorado de perto desde sua descoberta devido à ameaça potencial que representa. Um impacto poderia causar devastação regional e perda significativa de vidas.

"Um objeto de 10 metros de diâmetro criaria um impacto com a mesma energia da bomba de Hiroshima", disse Hainaut, que estimou que um impacto do YR4 seria teria 500 vezes mais energia do que isso.

"Felizmente, é muito provável que a maior parte dessa energia seja despejada na alta atmosfera quando o asteroide chegar. Ainda assim, é uma explosão muito grande, que poderia danificar uma área de toda a cidade", acrescentou Hainaut.

Os asteroides atingiram a Terra ocasionalmente em sua longa história, muitas vezes com resultados cataclísmicos. Por exemplo, um asteroide estimado em entre 10 a 15 km de largura -- muito maior do que o 2024 YR4 -- atingiu a costa da Península de Yucatán, no México, há 66 milhões de anos, erradicando cerca de três quartos das espécies do mundo e encerrando a era dos dinossauros.

Em 2022, a NASA realizou uma missão de defesa planetária de prova de princípio usando sua espaçonave robótica DART para alterar a trajetória do asteroide Dimorphos, com o objetivo de fazer isso no futuro se um deles aparecer em rota de colisão com a Terra.

Os astrônomos estão aprendendo cada vez mais sobre os asteroides. Por exemplo, a espaçonave robótica OSIRIS-REx da NASA viajou para um asteroide chamado Bennu e, em 2020, coletou amostras de rocha e poeira que, de acordo com um estudo publicado em janeiro, continham alguns dos componentes químicos da vida.

Outro estudo estimou o possível dano que seria causado se um asteroide do tamanho de Bennu -- com um diâmetro de aproximadamente 500 metros -- atingisse a Terra. Os cientistas estimaram uma chance em 2.700 de uma colisão de Bennu com a Terra em 2182.

Além da devastação imediata, os pesquisadores estimaram que um impacto de um asteroide do tamanho de Bennu injetaria de 100 a 400 milhões de toneladas de poeira na atmosfera, causando interrupções no clima, na química atmosférica e na fotossíntese global com duração de três a quatro anos.

