Após bate-boca, Zelensky deixa Casa Branca sem assinar acordo com os EUA

Do UOL, em São Paulo

Após bate-boca com gritos e farpas, o presidente Volodymyr Zelensky deixou a Casa Branca sem assinar o acordo sobre as terras raras com os Estados Unidos.

O que aconteceu

Nenhum acordo foi assinado, confirmou a Casa Branca. Trump e Zelensky tiveram uma discussão acalorada, com direito a gritos e acusações durante um encontro no Salão Oval da Casa Branca hoje.

EUA afirmam que o acordo não está descartado. A Casa Branca destacou em comunicado que aguarda a Ucrânia estar "pronta para conversa construtiva", segundo a agência Reuters.

O acordo é visto como essencial pela Ucrânia para continuar com o apoio dos Estados Unidos. O presidente Trump, por outro lado, tem interesse na exploração dos recursos minerais em território ucraniano.

O governo da Ucrânia não comentou o episódio. Em uma publicação na rede social X, Zelensky agradeceu pela visita aos EUA a afirmou que a Ucrânia precisa de uma "paz duradoura". "Estamos trabalhando exatamente para isso", escreveu, sem comentar o bate-boca na Casa Branca.

Acordo ameaçado

Zelensky estava em Washington para assinar um acordo de exploração mineral conjunta com os EUA de recursos ucranianos. Inicialmente, Trump defendia que os EUA deveriam recuperar os US$ 500 bilhões investidos na Ucrânia durante a guerra com a Rússia, o que foi rejeitado por Zelensky.

Para assinar o acordo, Kiev pediu garantias de segurança para desestimular a Rússia de lançar um novo ataque no futuro. A Ucrânia também exigiu o envio de tropas de manutenção de paz quando houvesse um acordo de cessar-fogo com a Rússia. Os EUA deixaram claro que não enviariam suas tropas, mas acolheram a sugestão do envio de soldados de países europeus.

Donald Trump chamou Zelensky de ditador na semana passada. "Zelensky, um ditador sem eleições, deve atuar rápido ou não lhe restará um país", afirmou. Mandato do ucraniano terminou em 2024, mas a lei prevê a possibilidade de não haver eleições durante períodos de guerra.

Ataque do republicano ao ucraniano acontece durante a semana de ataques mútuos. Antes, Zelensky havia afirmado que Trump vivia em um "espaço de desinformação" promovido pela Rússia, já que o americano tem se mostrado cada vez mais próximo de Vladimir Putin e com uma retórica bem alinhada a de Moscou.

Desde a conversa telefônica entre Vladimir Putin, presidente russo, e Trump, há um temor na Europa de que os EUA se afastem da UE e Ucrânia. Autoridades norte-americanas e russas conversaram nesta semana sobre um possível fim da guerra, em um encontro sem a presença de ucranianos ou europeus.

Quais são os minerais?

A Ucrânia é responsável por cerca de 5% dos recursos minerais de todo o mundo. Os interesses de Trump estão em recursos que ainda não estão sendo explorados, são de difícil acesso ou estão localizados em território ocupado pela Rússia.

O país produz três minerais essenciais em particular: manganês (oitavo maior produtor mundial, segundo o World Mining Data), titânio (11º maior produtor do mundo) e grafite (14º maior produtor), essencial para baterias elétricas.

"Uma das maiores reservas" de lítio da Europa também está na Ucrânia, segundo a autoridade ucraniana consultada pela AFP. Esse mineral é essencial na fabricação de carros elétricos. Atualmente, o país não explora essas reservas, o que exigiria grandes investimentos.

Estima-se que haja apatita, tântalo, nióbio, estrôncio, terras raras e até urânio. Mas tudo isso está em território ocupado pelos militares russos, e o Kremlin descartou ceder áreas sob seu controle.

(Com AFP)