Alcolumbre promete agenda de desburocratização, empreendedorismo e microcrédito

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), citou a agenda de desburocratização e pautas relacionados ao empreendedorismo e ao microcrédito como prioritárias no primeiro semestre. Na semana que vem, o senador vai se reunir com líderes para definir um "portfólio" de até cinquenta matérias.

"Vamos escolher as prioritárias para deliberarmos neste semestre, especialmente aquelas que desburocratizem a vida dos brasileiros e melhorem o ambiente de negócio, empreendedorismo", afirmou Alcolumbre, em entrevista ao programa PodK Liberados, apresentado pelo também senador Jorge Kajuru (PSB-GO) e exibido na noite da quinta-feira, 27, pela RedeTV!. O senador citou também a agenda do microcrédito como um tema caro ao governo.

Câmara

Alcolumbre ainda elogiou o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de quem é amigo "há mais de dez anos". O Senador disse que as duas Casas estarão bastante alinhadas, diferentemente do que aconteceu nos últimos anos.