Alcolumbre deseja sucesso a Gleisi e reafirma compromisso de trabalhar 'em defesa do Brasil'

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), disse nesta sexta-feira, 28, ter sido comunicado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, da nomeação de Gleisi Hoffmann para a Secretaria de Relações Institucionais. Alcolumbre desejou sucesso a Gleisi na missão que terá de coordenar a articulação política do governo.

"Fui comunicado pelo presidente Lula sobre sua decisão em nomear a deputada federal Gleisi Hoffmann para o cargo de Ministra das Relações Institucionais. Desejo muito sucesso nessa importante missão de dialogar com o Parlamento. Em nome do Congresso Nacional, reafirmo nosso compromisso em trabalhar sempre em defesa do Brasil", afirmou, em nota divulgada nesta sexta-feira, 28.

A escolha de Gleisi Hoffmann para a SRI no lugar de Alexandre Padilha foi confirmada nesta sexta-feira no início da tarde. A posse está marcada para 10 de março.