'Mulher aberta ao diálogo', diz Alckmin sobre Gleisi nas Relações Institucionais

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acertou ao indicar a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), para chefiar a Secretaria de Relações Institucionais (SRI). Para Alckmin, a deputada é "aberta ao diálogo" e compromissada com o Brasil. As declarações foram feitas na plataforma X.

"Gleisi é uma companheira da melhor qualidade. Mulher aberta ao diálogo e de compromisso com o Brasil. Decisão acertada do presidente Lula", escreveu Alckmin na publicação.

A presidente do PT substitui Alexandre Padilha, nomeado como ministro da Saúde. O vice-presidente também aproveitou a postagem para desejar sorte a ele. "E ao colega de juramento de Hipócrates, ministro Padilha, boa sorte na missão de cuidar da saúde dos brasileiros! Contem conosco!", afirmou Alckmin, em menção ao fato de compartilhar a mesma formação em medicina que Padilha.