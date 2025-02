Ações europeias fecham a 10ª semana de alta; foco permanece em tarifas dos EUA

(Reuters) - As ações europeias registraram seu décimo ganho semanal consecutivo nesta sexta-feira, embora tenha havido momentos de instabilidade no final da semana em meio às ameaças de tarifas comerciais do presidente dos Estados Unidis, Donald Trump.

O índice pan-europeu STOXX 600 terminou estável, mas fechou em alta na semana e ampliou sua mais longa sequência de ganhos desde o início de 2024.

As ações de tecnologia lideraram as quedas com uma perda de 1,5%, após liquidação na quinta-feira nas ações da Nvidia após seu relatório de lucro.

A fabricante de equipamentos para chips ASML caiu 2,9%.

As ações de mineração seguiram com uma queda de 0,7%, acompanhando os preços mais baixos do ouro e do cobre, pressionados por um dólar forte e pelos planos tarifários de Trump.

A promessa de Trump de uma taxa adicional de 10% sobre as importações chinesas deixou as ações de luxo no centro das atenções. LVMH, Christian Dior e Kering, no entanto, fecharam bem fora de suas mínimas da sessão.

No entanto, dados que mostram uma desaceleração no aumento anual da inflação dos EUA sustentaram as expectativas de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve em junho, ajudando na recuperação do sentimento.

"Tivemos uma pequena retração após um período de mercados europeus relativamente firmes... Eu diria que parte disso está sendo impulsionado pelo sentimento em relação às tarifas", disse Richard Flax, diretor de investimentos da Moneyfarm.

Trump lançou na quarta-feira uma tarifa de 25% sobre carros e outros produtos da União Europeia.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,61%, a 8.809,74 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX ficou estável, a 22.551,43 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,11%, a 8.111,63 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,08%, a 38.655,09 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,58%, a 13.347,30 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,64%, a 6.800,10 pontos.