Ações da China e de Hong Kong fecham a semana em baixa com novas tarifas de Trump

XANGAI (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong fecharam a semana em baixa, encerrando semanas de ganhos, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou novas tarifas sobre as importações chinesas, enquanto os investidores realizaram lucros em ações de tecnologia e voltaram o foco para a reunião parlamentar anual da próxima semana.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 1,98%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 1,97%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 3,28%, maior queda diária desde outubro de 2024.

As tensões geopolíticas aumentaram depois que Trump anunciou uma tarifa de 10% sobre as importações chinesas na quinta-feira, além da tarifa de 10% que ele cobrou em 4 de fevereiro, elevando o total cumulativo para 20%.

"O gabinete de Trump, especialmente os membros encarregados das políticas externa e comercial, demonstrou uma postura firmemente 'hawkish' em relação à China", disse Ting Lu, economista-chefe para a China do Nomura.

Lu espera que as tensões entre as duas economias se agravem significativamente, especialmente porque a China continua a fazer grandes avanços em alta tecnologia, inclusive em IA e robótica.

O Índice Hang Seng caiu 2,3% na semana, após seis semanas de ganhos, enquanto o CSI300 acumulou perdas de 2,2% uma vez que os investidores realizaram lucros com a alta do setor de tecnologia.

O foco do mercado está mudando da recente euforia da IA para os fundamentos econômicos e a política macroeconômica, disseram analistas do Morgan Stanley, antes da reunião do Congresso Nacional do Povo marcada para 5 de março.

A expectativa é de que o primeiro-ministro, Li Qiang, anuncie uma meta de crescimento para 2025 de aproximadamente 5%. Não são iminentes quaisquer mudanças que possam causar um choque à economia no curto prazo.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 2,88%, a 37.155 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 3,28%, a 22.941 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 1,98%, a 3.320 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 1,97%, a 3.890 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 3,39%, a 2.532 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX permaneceu fechado.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,65%, a 3.895 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 1,16%, a 8.172 pontos.