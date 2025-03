Acelen reduz QAV em 5,8%, em linha com reajuste da Petrobras

A partir de amanhã, 1º de março, a Refinaria de Mataripe, na Bahia, vai reduzir o preço do querosene de aviação (QAV) em 5,8%, passando a custar R$ 4.147 o metro cúbico (m³). A queda segue o preço do petróleo no mercado internacional, que nesta sexta-feira, 28, fechou cotado a US$ 73 o barril, e acumula perda de 4,4% no mês. Há pouco, o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) antecipou que a Petrobras também vai reduzir o preço do QAV, em 5,9%.

Ontem, 27, a refinaria controlada pela Acelen, braço do fundo de investimentos árabe Mubadala, manteve estáveis os preços do diesel e da gasolina. A empresa faz revisões semanais dos preços de seus combustíveis, aplicando a política de paridade de importação (PPI). No caso do QAV, os reajustes são mensais.

Os preços médios da gasolina e do diesel no Brasil permanecem próximos aos praticados no mercado internacional, com defasagem de 4% do diesel e de paridade de preço da gasolina, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

Nas refinarias da Petrobras, que também faz reajustes mensais do QAV, a defasagem da gasolina é de 1% e do diesel, de 5%.