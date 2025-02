'A Grécia mata seus filhos': protesto para marcar 2 anos de acidente reúne 325 mil

A Grécia vive nesta sexta-feira (28) um dia forte mobilização social, com inúmeros apelos para greves e manifestações para marcar o aniversário de dois anos do pior desastre ferroviário da história do país. Ao todo, 325 mil pessoas se reuniram em todo o país para lembrar a colisão entre dois trens, que deixou 57 mortos em 2023, a maioria estudantes, fato que gerou imensa comoção popular. O protesto reuniu mais pessoas do que o organizado logo após o acidente. A sociedade grega critica a lentidão das investigações e se mobiliza para exigir justiça.

Em Atenas, 180.000 manifestantes - segundo a polícia - compareceram à região da Praça Syntagma, em frente ao Parlamento, onde os primeiros grupos começaram a chegar logo pela manhã. Rapidamente todas as ruas ao redor ficaram lotadas. E a manifestação começou com a leitura dos nomes das 57 vítimas.

Emocionados, os presentes respeitaram um minuto de silêncio, na presença dos parentes das vítimas. Entre eles estava a pediatra Maria Karystianou, que atualmente lidera a luta dessas famílias para responsabilizar as autoridades. "Neste crime trágico, perdi minha filha de 19 anos. Infelizmente, dois anos depois, ainda não sabemos o que realmente aconteceu e o que custou tantas vidas", disse ela em entrevista à RFI.

"Na Grécia, os crimes de Estado quase sempre ficam impunes. Nenhum representante político assume responsabilidade e ninguém é punido", continuou. "Mas em relação a esse crime, toda a sociedade exige uma mudança: que a justiça faça o seu trabalho e que os responsáveis ??sejam condenados", exigiu Maria Karystianou.

"Hoje, devemos enviar uma mensagem forte para punir todos os responsáveis por esse drama", disse à AFP Nikos Likomytros, um estudante de história e arqueologia de 20 anos.

"O governo não fez nada para garantir que a justiça seja feita", disse Christos Main, um músico de 57 anos presente na manifestação organizada em Atenas. "Não foi um acidente, foi um assassinato", acusou.

"A Grécia mata seus filhos", dizia uma faixa em frente ao Parlamento. A mobilização excede em muito as manifestações que ocorreram após o desastre. "Queremos que justiça seja feita", gritava na capital o manifestante Dimitris Korovesis, 16 anos, enquanto os gregos exigiam respostas sobre as causas da colisão frontal.

Em Antenas, a marcha foi pontuada por confrontos que deixaram cinco feridos, de acordo com os serviços de emergência. Pedras e coquetéis molotov foram atirados contra as forças de segurança, que responderam com gás lacrimogêneo.

O grupo de familiares das vítimas e a sociedade civil denunciam uma suposta "ocultação" de responsabilidade pelo pior desastre ferroviário da Grécia, que se tornou um "trauma coletivo", de acordo com o primeiro-ministro conservador Kyriakos Mitsotakis.

Em 28 de fevereiro de 2023, pouco antes da meia-noite, um trem que viajava entre Atenas e Tessalônica, no norte do país, com mais de 350 passageiros a bordo, colidiu de frente com um trem de mercadorias no Vale de Tempe, cerca de 350 km ao norte da capital.

Greve geral

A Grécia também está praticamente paralisada por uma greve geral de 24 horas.

Desta vez, não se trata apenas de ativistas politizados, mas a sensação é de que toda a população está representada. As pessoas vinham com suas famílias e às vezes com crianças pequenas. Também havia muitos estudantes, mas também aposentados e integrantes de diversos sindicatos, como dos metalúrgicos, eletricistas, farmacêuticos e médicos, que aderiram à greve declarada hoje no país em solidariedade às famílias.

Uma gravação tornada pública em janeiro de 2025 reacendeu o descontentamento. Nela, é possível ouvir uma jovem presa no trem dizer: "Estou ficando sem oxigênio".

"Neste país nos falta oxigênio"

Esta frase sugere que algumas vítimas não morreram diretamente por causa do acidente de trem, mas em razão do incêndio e da explosão que se seguiram. Essas palavras se tornaram o slogan da manifestação e têm um valor simbólico; esta manhã, por exemplo, os estudantes gritavam: "Neste país, nos falta oxigênio". Para eles, a tragédia ferroviária cristaliza todos os males da sociedade grega: serviços públicos deficientes, privatizações desenfreadas, corrida pelo lucro, fundos europeus nem sempre alocados a projetos específicos, corrupção, além de uma disfunção da justiça que a população denuncia com muita veemência.