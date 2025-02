Uma das vantagens que mais gosto no mercado de carros usados é aquele sentimento de ter se dado bem, comprando algo superior ao que poderia ser achado entre os zero km. E não faltam exemplos para isso: basta pesquisar nos classificados de acordo com a faixa de preço desejada para se deparar com oportunidades atrativas.

Hoje, quem não abre mão de um carro novo precisa separar entre R$ 73 mil e R$ 77 mil para levar para casa um Citroën C3 ou o Fiat Mobi, os dois modelos mais baratos do nosso mercado. São carros simples, como podemos imaginar, mas por exigências do mercado são equipados com equipamentos interessantes de conforto e segurança, que os distanciam dos 'carros pelados' do passado. Ainda assim, não espere nada além de um motor 1.0 de aspiração natural e câmbio manual.

Já entre os usados, se considerarmos essa mesma faixa de preço, é fácil conseguir modelos com motores mais potentes e com o item queridinho da atualidade, que é o câmbio automático.

Na coluna dessa semana vou apresentar as opções mais novas, com no máximo três anos de uso, equipadas com câmbio automático, na faixa entre R$ 73 mil e R$ 77 mil.

Peugeot 208 Imagem: Divulgação

Peugeot 208 2023

Bonito por fora, moderno por dentro, o Peugeot 208 é uma excelente opção de usado com cara de novo. Aqui apresento a interessante versão Active 2023, que ainda era equipada com o finado motor 1.6 de aspiração natural, com câmbio automático de seis marchas. É uma configuração perfeita para quem pensa no longo prazo, pois é de concepção simples, portanto com baixo custo de manutenção.

Essa versão tem Tabela Fipe de R$ 73,4 mil e já conta com mimos como central multimídia, rodas de liga leve e controles de áudio no volante.

Citroën C3 Imagem: Divulgação

Citroën C3 2023

Com o mesmo conjunto mecânico do 208 citado acima, ou seja, motor 1.6 e câmbio de seis marchas, o Citroën C3 é uma opção melhor para quem precisa de mais espaço interno. Aliás, esse é um dos diferenciais do modelo, que sabe aproveitar muito bem esse quesito. Se isso não for essencial, recomendo que fique no Peugeot mesmo, que tem um visual mais agradável.

A Tabela Fipe da versão Feel Pack 2023 é de R$ 76 mil, sendo que o carro vem com painel digital, central multimídia, rodas de liga leve e faróis de neblina.

Chevrolet Onix Imagem: Reinaldo Canato/UOL

Chevrolet Onix 2023

Aqui uma opção para quem aprecia os modernos motores turbinados. Equipado com motor 1.0 turbo e câmbio automático de seis marchas, tem ótimo desempenho com consumo moderado de combustível.

Só é preciso ficar atento com o histórico de manutenção, pois a polêmica correia dentada banhada a óleo pode quebrar prematuramente se não for utilizado o item correto nas trocas. Portanto, só considere Onix com revisões carimbadas em concessionária para ter a garantia de 240 mil km dessa correia.

Aqui apresento a versão mais simples, conhecida apenas como turbo automático, que tem Tabela Fipe de R$ 77,8 mil para o modelo 2023. Mesmo sendo mais simples, conta com seis airbags e controles de estabilidade e tração, diferenciais na categoria.

Citroën C4 Cactus Imagem: Divulgação

Citroën C4 Cactus 2022

Mais um Citroën na lista, que compartilha o mesmo conjunto de 208 e C3 já citados. Por ser um médio, tem mais refinamentos, como melhor acabamento interno e melhor isolamento acústico. Infelizmente saiu de linha, mas tem boa procura no mercado de usados.

A tabela Fipe da versão Live é de R$ 76,2 mil para o modelo 2022, uma opção simples que conta com singelas calotas, mas tem mimos como controlador e limitador de velocidade, painel digital, central multimídia, ar-condicionado automático e controles de áudio no volante.

Hyundai HB20 Imagem: Divulgação

Hyundai HB20 e HB20S 2022

Opção para quem não quer errar com a revenda é a dupla HB20 e HB20S da Hyundai. Um dos modelos mais vendidos e consagrados no mercado, aqui já aparece com o moderno motor 1.0 turbo com injeção direta e câmbio automático de seis marchas, conjunto muito eficiente. Para entrar na faixa de preço dessa lista, é preciso considerar o visual mais polêmico, com a dianteira que ganhou apelido de boca de bagre.

Enquanto o HB20 tem Tabela Fipe de R$ 74,4 mil, o sedã HB20S sai por R$ 77 mil - ambos na versão intermediária Evolution modelo 2022, que vem com rodas de liga leve, faróis de neblina, central multimídia e controles de áudio no volante.

Chevrolet Spin Imagem: Divulgação

Chevrolet Spin 2022

Por fim, um modelo para quem precisa de muito espaço, seja para passageiros ou bagagem. Nesse quesito, o Spin é imbatível em sua faixa de preço. Um misto de perua com minivan, em uma carroceria um tanto desengonçada, mas que conta com o consagrado conjunto mecânico da Chevrolet, o confiável motor 1.8 de aspiração natural com câmbio automático de seis marchas.

Para entrar nessa lista, precisei considerar apenas a versão LS, portanto com 5 lugares, que tem Tabela Fipe de R$ 73,3 mil para o modelo 2022. Quem tiver a necessidade dos sete assentos vai ter que desembolsar mais uns R$ 15 mil ou então considerar modelos mais antigos, que fogem da proposta dessa lista.