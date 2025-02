Zanin nega estar impedido para julgar denúncia contra Bolsonaro

O ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou estar impedido de julgar a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra Jair Bolsonaro (PL) pelo fato de ter atuado em uma representação contra o ex-presidente na Justiça Eleitoral.

O que aconteceu

Defesa de Bolsonaro pediu ao STF os impedimentos de Zanin e de Flávio Dino. Esses tipos de pedidos são analisados pelo presidente do tribunal. Em maio de 2024, o ministro Cristiano Zanin se declarou impedido para julgar o recurso do ex-presidente contra a condenação que o deixou inelegível. A defesa de Bolsonaro alega que ele também não deve participar do julgamento do plano de golpe porque os casos têm relação.

Zanin apresentou hoje explicações ao presidente do STF, Luís Roberto Barroso. Procedimento é praxe após ser apresentado um pedido para que um ministro seja declarado impedido. Segundo ele, atuação como advogado não tem relação com esta denúncia. O ministro lembrou que já se declarou impedido antes.

Denúncia da PGR não teria relação com julgamentos feitos pela Justiça Eleitoral, segundo Zanin. Bolsonaro foi condenado pelo TSE a ficar inelegível devido a discurso de ataques ao sistema de votação que fez em uma reunião com embaixadores quando era presidente. Agora, o processo trata de suposto envolvimento em tentativa de golpe de Estado.

Episódio com embaixadores é citado no início na denúncia da PGR. De acordo com o documento, os ataques anteriores ao sistema de votação seriam parte da estratégia golpista de desacreditar instituições. Porém, para a defesa do ex-presidente, a menção ao processo antigo, em que o ministro se disse impedido, deveria levar Zanin a ser excluído deste julgamento.

Ministro afirma que não possui "qualquer sentimento negativo" em relação a Bolsonaro. Na explicação encaminhada a Barroso, Zanin diz que só teve um contato com Bolsonaro até o momento, em setembro de 2024. Na ocasião, os dois conversaram de forma "republicana e civilizada" em uma van no aeroporto de Brasília, enquanto aguardavam um voo para São Paulo.

Caberá a Barroso analisar argumentos e decidir eventual impedimento de Zanin. No caso do pedido de impedimento de Flávio Dino, ele ainda não apresentou suas explicações.