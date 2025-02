Xiaomi lança smartphone topo de linha com preços a partir de US$894

PEQUIM (Reuters) - Terceira maior fabricante de smartphones do mundo, a Xiaomi lançou nesta quinta-feira seu novo carro-chefe, o Xiaomi 15 Ultra, com o modelo básico custando a partir de 6.499 yuans (US$894,19).

O smartphone é equipado com um sensor de câmera principal ultragrande de 1 polegada, com uma lente teleobjetiva periscópica de 200 MP para enfrentar o desafio comum de realizar imagens em ambientes com pouca luz.

(Reportagem de Che Pan e Brenda Goh)