WEG diz que nada muda no momento em planos para o México apesar de tarifas de Trump

SÃO PAULO (Reuters) - Os investimentos anunciados pela WEG para o México continuam válidos, afirmou o CFO da companhia, André Rodrigues, nesta quinta-feira, reforçando que, por ora, nada muda por causa das medidas tarifárias anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Nós estamos em um momento em que falta muita informação, e é difícil ter um posicionamento com tantas incertezas, mas o México é um polo importante industrial para a WEG não só com relação a exportação, mas também pelo mercado local", afirmou o executivo em teleconferência com analistas.

"Não temos nenhuma mudança de posicionamento em relação a México. Os investimentos anunciados vão seguir", acrescentou. "Não temos nenhuma informação neste momento que justifique uma mudança de posicionamento da companhia".

Trump disse nesta quinta-feira que tarifas de 25% propostas sobre importações do México, anunciadas no final de janeiro, entrarão em vigor em 4 de março, conforme programado, porque ainda há entrada de drogas nos EUA provenientes do país.

(Reportagem de Gabriel Araujo)