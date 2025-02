Wall Street fecha em forte queda

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em forte queda nesta quinta-feira (27), impactada pelos resultados decepcionantes da Nvidia e pelas incertezas em relação à política comercial dos Estados Unidos.

O índice Dow Jones recuou 0,5%, encerrando a 43.239,50 pontos. O Nasdaq teve uma queda expressiva de 2,8%, fechando a 18.544,42 pontos, enquanto o S&P 500 caiu 1,6%, para 5.861,5 pontos.

Apesar de apresentar lucros impressionantes, a Nvidia viu suas ações despencarem 8,5%, pois os investidores esperavam resultados ainda mais expressivos da gigante da inteligência artificial.

"Os investidores se acostumaram com números explosivos da Nvidia", disse Jack Ablin, da Cresset Capital. "Foram bons, mas não explosivos".

Ablin também mencionou os comentários do presidente Donald Trump sobre a entrada em vigor, na próxima terça-feira, de tarifas de 25% sobre produtos do México e do Canadá, o que aumentou a incerteza no mercado.

Após atingir recordes no início do mês, os índices americanos têm enfrentado dificuldades nas últimas sessões, influenciados por uma sequência de dados econômicos fracos.

Nesta quinta-feira, os pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA superaram as previsões, e as vendas de imóveis também ficaram abaixo do esperado.

Outras empresas do setor de inteligência artificial também registraram quedas significativas, como Arm Holdings, que perdeu 6,2%, e Broadcom, que caiu 7,1%.

