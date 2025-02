Vizinho pulou muro e esperou bancária acordar para matá-la, diz polícia

O homem preso por estuprar e matar a bancária Aline Giamogeschi, 31, pulou o muro da casa da vítima, em Registro (SP), e aguardou até ela acordar para praticar o crime — ele era vizinho dela.

O que aconteceu

Preso, identificado apenas como William, de 23 anos, era vizinho de Aline e pulou um muro para entrar na casa dela. No local, a vítima estava dormindo e ele aguardou por cerca de 1 hora até ela acordar. As informações são da Polícia Civil de São Paulo.

William acessou a casa da bancária por meio de um terreno nos fundos por volta das 5h. Como não conseguiu abrir a porta, ele esperou até ela acordar e abrir uma janela, momento em que aproveitou para ter acesso ao interior da casa da vítima.

Homem já entrou no imóvel agressivo. Conforme a investigação, William derrubou a vítima no chão e a estrangulou. Há indícios também de que ele tenha estuprado a mulher, mas a polícia aguarda o resultado do laudo do IML para confirmar essa hipótese.

William primeiro negou o crime, mas depois confessou. Segundo o delegado responsável pelo caso, Marcelo Freitas, William é usuário de drogas e "mentiu bastante" em seu primeiro depoimento. "Posteriormente, confrontado com as provas que nós produzimos, ele confessou a autoria do crime e deu detalhes [de como ocorreu]", declarou Freitas em entrevista à TV Tribuna, afiliada da Globo.

Relembre

Aline assassinada por estrangulamento dentro da própria casa. O corpo foi encontrado pela família no sábado (22) com sinais de violência sexual e enforcamento.

Aline foi vítima de feminicídio por não ter correspondido ao interesse amoroso do vizinho, segundo a Polícia Civil. Ela foi encontrada nua no local do crime, de acordo com o registro de ocorrência.

Após ser preso, vizinho confessou ter cometido o crime, ainda de acordo com a Polícia Civil. O homem de 23 anos, identificado com o auxílio de câmeras de monitoramento nas imediações do local do assassinato, foi preso temporariamente nesta terça-feira (25) e levado à Cadeia Pública de Registro, onde está à disposição da Justiça. O UOL não conseguiu localizar sua defesa.

Aline morava sozinha, mas perto da família. Ela trabalhava em um banco na cidade e atuava na instituição desde quando era estagiária.