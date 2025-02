Vietnã condena jornalista por comentários publicados no Facebook

Um tribunal vietnamita condenou nesta quinta-feira (27) o jornalista independente Huy Duc a dois anos e meio de prisão por publicar mensagens críticas ao governo comunista no Facebook, informou a imprensa estatal.

O repórter de 63 anos, com uma grande audiência online, foi condenado pelo tribunal de Hanói por "abusar das liberdades democráticas" com o objetivo de prejudicar o Estado, "publicando 13 artigos no Facebook", afirmou a Agência de Informação do Vietnã (VNA).

Huy Duc colaborou com publicações influentes do país antes de criar uma das páginas do Facebook mais populares do Vietnã, na qual criticava as autoridades, a corrupção e o controle dos meios de comunicação pelo regime.

Pouco antes de sua detenção em junho, o jornalista havia criticado o novo presidente To Lam e o secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã, Nguyen Phu Trong.

O processo durou apenas algumas horas. A acusação afirma que seus artigos tiveram muita repercussão e provocaram "um impacto negativo na ordem social e na segurança".

O jornalista, cujo nome verdadeiro é Truong Huy San, foi tenente do exército. Já como repórter, ele foi demitido em 2009 de um veículo de comunicação estatal por criticar a União Soviética.

No Vietnã, a imprensa está sob controle do Estado. O poder comunista controla de maneira severa a liberdade de expressão e proíbe a atividade de blogueiros independentes.

O país ocupa o 174º lugar entre 180 países na classificação de liberdade de imprensa elaborada pela ONG Repórteres Sem Fronteiras.

