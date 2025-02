Varga: Há série de fatores que condicionam despesa do BPC; é preciso observar

A subsecretária do Tesouro Nacional, Viviane Varga, afirmou nesta quinta-feira, 27, que o órgão tem feito um monitoramento contínuo sobre os gastos com o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Segundo ela, há uma expectativa de que os fatores que pressionam a alta de despesa com o auxílio arrefeçam ao longo do ano.

"Há uma série de fatores que condicionam a despesa do BPC. É preciso acompanhar como vai evoluir, porque tem fatores desde novos beneficiários na folha, tem decisões judiciais que determinam pagamento de benefícios, tem que acompanhar isso. Não é tão simples assim", disse ela. A despesa com BPC registrou um aumento de 14,8% em janeiro.

Ela reiterou que o BPC é um despesa acompanhada com atenção e que foi, inclusive, objeto de revisão no pacote de ajuste fiscal aprovado no ano passado pelo Congresso Nacional. "O ministério setorial já está adotando medidas para trabalhar essas despesas (...) É uma despesa que acompanhamos com todo cuidado para que ela tenha uma evolução de acordo com objetivo, porque é um benefício importante", disse.

Segundo a subsecretária, há expectativa de que as medidas que estão sendo adotadas possam promover a contenção de despesas com o benefício social.