USDA prevê área de 91,05 milhões de hectares com soja, milho e trigo em 2025/26

São Paulo, 27 - O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) estimou em 225 milhões de acres (91,05 milhões de hectares) a área plantada com grãos na safra 2025/26 dos Estados Unidos. O resultado ficou acima do esperado para a temporada anterior, de 223,7 milhões de acres (90,53 milhões de hectares).Os números foram divulgados nesta quinta-feira, 27, no Fórum de Perspectivas Agrícolas do USDA e são as primeiras perspectiva para a próxima safra.A área total combina os números estimados para as safras de soja, milho e trigo. Para a soja, a área destinada ao plantio deve ser de 84 milhões de acres (33,99 milhões de hectares) em 2025/26, 3,5% abaixo do projetado para 2024/25. O milho, por sua vez, deve alcançar uma área de 94 milhões de acres (38,04 milhões de hectares), o que representaria um avanço de 3,75% em comparação com 2024/25. Já o trigo pode chegar a 47 milhões de acres (19,02 milhões de hectares), área 1,95% maior que 2024/25. No relatório, o USDA destacou que as projeções iniciais de área indicam um ligeiro aumento, refletindo perspectivas de preços relativamente mais favoráveis para o milho e um aumento reportado nas semeaduras de trigo de inverno.Além disso, a área de soja deve cair com a queda nos preços da oleaginosa, "em parte em virtude da grande oferta na América do Sul", disse.