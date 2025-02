Acuado após pressão de Trump, Zelensky recorre a países da UE por segurança da Ucrânia

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi convidado para a cúpula especial de defesa da União Europeia em 6 de março para discutir "garantias de segurança" para a Ucrânia, anunciou o presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa, nesta quinta-feira (27). Ainda no contexto do conflito russo-ucraniano, o presidente francês Emmanuel Macron está em Portugal em visita oficial, o que não acontecia há mais de 25 anos.

No próximo dia 6 de março, os chefes de Estado e de governo dos 27 estados-membros da UE se reunirão em Bruxelas para discutir o fortalecimento da defesa europeia e tentar concluir um acordo sobre um novo pacote militar para Kiev.

"Em relação à Ucrânia, há uma nova dinâmica que deve levar a uma paz completa, justa e duradoura. Portanto, é importante discutirmos formas de apoiar Kiev e os princípios que devem ser respeitados no futuro", disse Antonio Costa em sua carta-convite aos líderes do bloco.

Reforçar a defesa europeia

Os europeus já forneceram cerca de 134 bilhões de euros (R$ 813 bilhões) em ajuda à Ucrânia, dos quais pouco menos de 50 bilhões de euros (R$ 303 bilhões) são referentes ao apoio militar. Na cúpula especial, os 27 também discutirão o fortalecimento da defesa europeia "com o objetivo de tomar decisões a curto prazo, para que a Europa se torne mais soberana, mais capaz e melhor equipada", destacou o presidente do Conselho.

Em Portugal, nesta quinta-feira, o presidente francês Emmanuel Macron inicia uma visita de Estado de dois dias, sendo esta a primeira visita oficial de um presidente francês desde a viagem de Jacques Chirac ao país, em 1999.

Macron quer destacar "a relevância dos laços culturais e econômicos" com este país. Na agenda dos encontros bilaterais estão a preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre Oceanos, em junho de 2025, em Nice, e questões de inovação e inteligência artificial (IA). Mas esta viagem acontece especialmente no contexto de uma intensa sequência de visitas diplomáticas sobre a guerra na Ucrânia para o chefe de Estado francês.

"Mais responsabilidades"

A UE e seus estados-membros "estão prontos para assumir mais responsabilidade pela segurança europeia", declarou Antonio Costa. "Portanto, devemos estar preparados para uma possível contribuição europeia às garantias de segurança que serão necessárias para assegurar uma paz duradoura", escreveu ele. Costa enfatizou que convidou o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, para "discutir os últimos acontecimentos".

A responsável de política externa da UE, Kaja Kallas, propôs que todos os 27 estados-membros se comprometam a fornecer novas armas o mais rápido possível, incluindo mísseis, sistemas de defesa aérea e projéteis de artilharia. "Os detalhes, em particular os valores, serão decididos e discutidos na cúpula extraordinária de março", disse ela.

As discussões são dificultadas, no entanto, pela oposição da Hungria, que permanece próxima de Moscou. Budapeste é contrária a qualquer nova ajuda militar a Kiev, particularmente no contexto da abertura de negociações entre a Rússia e os Estados Unidos sobre a Ucrânia.

(Com informações da AFP)