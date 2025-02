Túnel Santos-Guarujá: edital de obra esperada há 100 anos será lançado hoje

A cerimônia de anúncio do edital de licitação para a construção do túnel submerso Santos-Guarujá, com investimento estimado em R$ 6 bilhões, será realizada nesta quinta-feira (26). Aguardada há quase cem anos por moradores da Baixada Santista, a obra promete reduzir o tempo da travessia entre os dois municípios para cerca de dois minutos.

O que aconteceu

O presidente Lula (PT) e o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos) vão participar do evento. A obra, orçada em R$ 6 bilhões, será custeada em três frentes: o governo de São Paulo, a União e o setor privado. A construção do túnel faz parte do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), um conjunto de investimentos do governo federal para acelerar o crescimento econômico e a inclusão social.

A construção do túnel é uma promessa antiga de diferentes governos. Hoje, a ligação entre as duas cidades é feita pela rodovia Cônego Domenico Rangoni (SP-055), com 43 km de extensão, e pelas balsas das Travessias Litorâneas (administradas pelo Departamento Hidroviário), que levam em média 18 minutos para concluir a travessia. De acordo com o governo federal, as conexões hoje disponíveis entre os municípios também apresentam impactos na operação do Porto de Santos, formado por um conjunto de terminais voltados à armazenagem e à movimentação de cargas e passageiros.

Inauguração do túnel é planejada para 2028. As cidades são separadas pelo canal do estuário, a uma distância de 400 metros, o que traz desafios à mobilidade urbana da população. A distância é percorrida em aproximadamente sete minutos, sendo que a espera para a travessia pode variar de 15 minutos até mais de uma hora, dependendo das condições da maré no estuário.

Túnel é aguardado há quase cem anos

Demanda histórica da Baixada Santista. O túnel servirá como ligação seca entre os dois municípios para o deslocamento de veículos, bicicletas e pedestres. Atualmente, mais de 21 mil carros cruzam diariamente as duas margens utilizando balsas e catraias, além de 7.700 ciclistas e 7.600 pedestres.

A obra vem sendo discutida há pelo menos 98 anos. Em janeiro de 1927, o jornal A Tribuna publicou uma reportagem sobre a construção do túnel. O texto cita a ideia do engenheiro Enéas Marini, que também planejava um túnel entre Rio de Janeiro e Niterói.

Primeira folha da edição de 23 de janeiro de 1927 do Jornal A Tribuna Imagem: Reprodução/Jornal A Tribuna

O leilão para definir a empresa que vai tocar a obra deve ser realizado em 1º agosto. A empresa que vencer o leilão será responsável pela construção, operação e manutenção do túnel.

Caso a obra saia do papel, este será o primeiro túnel submerso do Brasil e o maior da América Latina. O objetivo é garantir mais segurança e agilidade no deslocamento entre Santos e Guarujá. O projeto faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos de São Paulo.

Como será o túnel entre Santos e Guarujá?

Túnel Santos-Guarujá Imagem: Reprodução / Autoridade Portuária de Santos

Nova ligação entre cidades. O túnel submerso fará a ligação entre o cais de Outeirinhos, no bairro do Macuco, em Santos, e o Linhão da Codesp, no bairro de Vicente de Carvalho, no Guarujá.

Tempo da travessia deve cair para cerca de dois minutos. A projeção é da Autoridade Portuária de Santos. A travessia via estrada dura 60 minutos. O objetivo principal da obra é melhorar o fluxo de carros, pedestres e cargas entre as duas cidades do litoral.

Toda a estrutura terá 1,5 km de extensão, sendo 870 metros submersa. Haverá três faixas de rolamento por sentido, com uma delas para a passagem do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos). O túnel também terá acesso para travessia de pedestres e ciclistas.

Governo prevê que construção do túnel deve gerar 9.000 empregos diretos e indiretos. Ao todo, 86% do investimento será dividido entre o Ministério de Portos e Aeroportos e o governo de São Paulo. O restante do valor será custeado pela iniciativa privada.

Mais de 800 desapropriações

Previsão é que mais de 800 casas sejam afetadas. De acordo com o estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, contratado pela Companhia Paulista de Parcerias, a estimativa é que 59 edificações sejam afetadas em Santos. Do lado do Guarujá, a previsão é que sejam desapropriadas 717 edificações, sendo 645 ocupações irregulares em Vicente de Carvalho. No caso das ocupações, as famílias serão removidas e reassentadas em habitações populares. Apesar do estudo, o edital do projeto não detalha o número de famílias que serão retiradas de suas casas devido à obra.

Os moradores do bairro do Macuco calculam que são mais de 59 casas afetadas, diferente do que mostra o estudo. "Serão mais 100 casas, eles fizeram esse estudo com drones só contando os telhados, mas tem terrenos que tem mais de uma casa dentro do mesmo espaço, muitas famílias", afirma Alcione.

Edital cita 542 milhões para custear desapropriações necessárias. De acordo com documento, as famílias deslocadas por meio de desapropriação ou reassentamento e classificadas como socioeconomicamente vulneráveis poderão optar por: alocação em conjuntos habitacionais, compra assistida de imóveis residenciais regulares e disponíveis no mercado imobiliário regional ou permuta de imóvel com outro núcleo familiar a se manter no bairro a ser desapropriado.

Edital do túnel usa o termo "preferencialmente" para detalhar o traçado da obra. Segundo o secretário da Acom (Associação Comunitária do Macuco), o engenheiro José Santaella Júnior, o fato de o governo paulista, por meio da SPI (Secretaria de Parcerias em Investimentos), apenas sugerir um trajeto para a futura concessionária que vencer a licitação deixa os moradores em alerta. "Não queremos que deleguem a arrematante o direito de fazer essa avaliação, precisamos de uma previsão", diz.