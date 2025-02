Trump mantém pressão tarifária contra Canadá, México e China

O presidente Donald Trump indicou que as negociações para um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia estão em estágio avançado. Ele expressou confiança na "palavra" de Vladimir Putin. Trump também mencionou um encontro agendado com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na Casa Branca, onde um acordo de minerais será assinado.

Paralelamente, Trump reafirmou sua intenção de impor tarifas de 25% sobre produtos do Canadá e México a partir de terça-feira da semana que vem, além de uma tarifa adicional de 10% sobre importações chinesas. Ele classifica as tarifas como uma medida para combater o fluxo de drogas para os EUA.

Reações e implicações: As tarifas propostas já estão gerando turbulência na economia global, com receios de aumento da inflação e impactos no setor automotivo.

Contexto: As tarifas sobre Canadá e México foram inicialmente adiadas após promessas de ambos os países de intensificar os esforços para conter o fluxo de drogas e imigrantes para os EUA.

Tensões EUA-Reino Unido em relação à segurança da Ucrânia

Durante a visita do primeiro-ministro britânico Keir Starmer à Casa Branca, divergências vieram à tona em relação às garantias de segurança para a Ucrânia. Starmer defendeu um compromisso maior dos EUA com o apoio militar à Ucrânia, enquanto Trump minimizou a necessidade, argumentando que o acordo de minerais com a Ucrânia já serviria como garantia. Apesar das divergências, ambos os líderes enfatizaram a importância da "relação especial" entre os EUA e o Reino Unido.

Acordo de minerais: O acordo de minerais, a ser assinado com Zelensky, concederá aos EUA acesso a terras raras e minerais críticos na Ucrânia, em parte como forma de compensar o apoio militar americano.

Defesa do Reino Unido: Starmer anunciou que o Reino Unido aumentará os gastos com defesa para 2,5% do PIB até 2027.

Expurgo de conteúdo de diversidade no Pentágono

O Pentágono ordenou a remoção em massa de conteúdo relacionado à diversidade, equidade e inclusão (DEI) de suas redes sociais e arquivos digitais. A medida, descrita como uma "atualização de conteúdo digital", segue uma diretriz do governo Trump de banir iniciativas DEI em todo o governo federal.

Âmbito da remoção: A ordem abrange textos noticiosos, fotos e vídeos que promovam programas, conceitos ou materiais relacionados à teoria racial crítica, ideologia de gênero e tratamento preferencial com base em sexo, raça ou etnia.

Justificativa: A medida visa alinhar o conteúdo digital do Pentágono com as ordens executivas do presidente e as prioridades do Departamento de Defesa.