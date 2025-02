O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (27) que acredita que seu homólogo russo, Vladimir Putin, honrará um eventual acordo para pôr fim à guerra na Ucrânia, país que invadiu há três anos.

O líder do Kremlin "cumprirá sua palavra", afirmou Trump na Casa Branca no início de uma reunião com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

