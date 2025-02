Trump confirma tarifas a Canadá e México no dia 4 e fala em 'China sujeita a tarifa adicional'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que as tarifas sobre importações do Canadá e do México entrarão em vigor em 4 de março. Ele também anunciou que "da mesma forma, a China será sujeita a uma tarifa adicional de 10% nessa data", sem esclarecer se refere-se às tarifas já anunciadas e em vigor desde o início deste mês. Além disso, reforçou que a tarifa recíproca prevista para 2 de abril continua mantida.

"As drogas continuam entrando em nosso país vindas do México e do Canadá em níveis muito altos e inaceitáveis. Uma grande parte dessas drogas, muitas delas na forma de fentanil, é produzida e fornecida pela China", declarou Trump, em publicação na Truth Social.

O presidente norte-americano ainda enfatizou que as tarifas serão aplicadas conforme planejado: "Não podemos permitir que esse flagelo continue prejudicando os EUA e, portanto, até que isso pare ou seja seriamente reduzido, as tarifas propostas para entrar em vigor em 4 de março serão, de fato, implementadas conforme programado."