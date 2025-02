Trump critica ações da União Europeia contra big techs: 'Ridículo'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou processos da União Europeia contra big techs como a Apple e a Google. A fala foi realizada durante coletiva de imprensa junto ao primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, na Casa Branca.

O que aconteceu

"Totalmente ridículo", diz Trump sobre processo da União Europeia contra a Apple. "Eles processaram a Apple, receberam 16 ou 17 bilhões de dólares, o que foi, eu acho, uma decisão totalmente ridícula", disse o presidente. "Estão processando o Google por muito dinheiro. Eles estão processando muitas outras empresas, e não gostamos da maneira como eles estão tratando nosso pessoal, e não gostamos da maneira como eles estão tratando nossas empresas."

Apple perdeu processo bilionário. No final do último ano, a Apple foi condenada pelo TJUE (Tribunal de Justiça da União Europeia) a pagar 13 bilhões de euros (cerca de 12,5 bilhões de dólares) à Irlanda por se beneficiar de auxílios ilegais do país entre 1991 e 2014. Em março de 2024, a UE multou a empresa por "abusar de sua posição dominante no mercado de distribuição de aplicativos de streaming de música" ao evitar divulgação de apps semelhantes em dispositivos iOS.

Google também foi multada pelo bloco. A Alphabet, dona do Google, foi condenada a pagar 2,42 bilhões de euros por usar seu próprio serviço de comparação de preços para obter uma vantagem injusta sobre rivais europeus menores. O TJUE considerou que a empresa americana "abusou da sua posição dominante ao favorecer seus próprios serviços".

Trump anunciou tarifas de 25% contra produtos europeus. Ontem, o presidente afirmou que imporia tarifas gerais contra produtos importados do bloco. O motivo, segundo o republicano, seria pelo bloco não comprar "carros ou produtos agrícolas" americanos. O bloco prometeu responder rapidamente.

A UE foi criada para ferrar com os Estados Unidos. Esse era o objetivo, e eles conseguiram. Mas agora eu sou o presidente. Só precisamos parar de comprar qualquer coisa deles, e se isso acontecer, vencemos. Donald Trump, em coletiva de imprensa ontem

Apple anunciou investimento de 500 bilhões de dólares nos Estados Unidos. A empresa pretende construir nova fábrica em Houston e empregar 20 mil pessoas a mais. Trump, que pediu para empresas americanas voltarem a produzir nos Estados Unidos, agradeceu o investimento da empresa.

*Com AFP