22.000 anos: vestígios de veículo de transporte mais antigo são encontrados

Evidências de marcas e pegadas encontradas no Parque Nacional White Sands, no Novo México (EUA), indicam que os povos pré-históricos que viviam na região há cerca de 22 mil anos já utilizavam veículos para manusear suas cargas.

O que aconteceu

O veículo, conhecido como travois, teve um papel importante na vida dos povos antigos. Segundo a definição do dicionário norte-americano Merriam-Webster, travois corresponde a "um veículo simples usado pelos indígenas, composto por dois postes que servem como eixos e sustentam uma plataforma ou rede para a carga". Já de acordo com a The Canadian Encyclopedia, o termo deriva da palavra em francês "travail", que significa "trabalhar".

Os comprimentos dos trilhos variam entre dois e cinquenta metros, tendo sido preservados em lama seca e soterrados por sedimentos. O estudo sobre o tema, desenvolvido por especialistas dos Estados Unidos e do Reino Unido, foi publicado na edição de janeiro da revista Quaternary Science Advances. Na pesquisa, os cientistas analisaram uma série de evidências encontradas no solo do Parque Nacional.

Três tipos morfológicos de vestígios foram identificados. Parte das ranhuras são "sulcos estreitos" únicos ou bifurcados, indicando pegadas humanas; uma porção de marcas mais amplas que formam canais rasos com formas planas e retas; e, por fim, ranhuras paralelas e equidistantes, ou seja, que têm sempre a mesma distância entre si. Neste último tipo, as linhas formadas no chão são "suavemente curvas" e se estendem por mais de 30 metros. Pegadas humanas foram detectadas entre e ao lado dessas ranhuras paralelas, o que descarta a hipótese de que animais estariam "puxando" o veículo.

Revisamos uma série de interpretações possíveis, incluindo explicações humanas e não humanas, e concluímos que a explicação mais parcimoniosa é que as ranhuras e as pegadas representam marcas de arrasto formadas por travois [...] Como tal, este registro pode representar uma das primeiras evidências da utilização da tecnologia de transporte. Trecho do estudo publicado

Parte das pegadas e das ranhuras encontradas nos Estados Unidos; especialistas afirmam que as marcas têm 22 mil anos Imagem: Divulgação/Quaternary Science Advances

Para debater suas teorias, os cientistas mantiveram contato com os povos que habitam a região atualmente. Segundo a pesquisa, a montagem e o uso dos travois foram confirmados pelos indígenas que residem no Parque Nacional White Sands.

Ao testar e validar suas especulações, a equipe também montou seus próprios travois com postes de madeira. Os veículos foram posteriormente arrastados em planícies lamacentas em um porto do Reino Unido e na costa do Maine, nos EUA. "Nas nossas experiências, as nossas pegadas e linhas na lama tinham a mesma aparência dos exemplos fossilizados que encontramos no Novo México", explicou o professor e líder do estudo Matthew Bennett, da Universidade de Bournemouth, ao portal da instituição.

O travois na rotina dos povos indígenas

Segundo os estudiosos, o veículo era usado de forma semelhante a um carrinho de mão. Os travois tinham múltiplas funções, incluindo o transporte de lenha, de estruturas como estacas para montagem de tendas ou, ainda, como "auxiliares de caça". O veículo oferecia aos povos a possibilidade de mover itens volumosos ou pesados, e há diferentes "designs" em sua montagem, como em forma de X ou de V.

Diferentes configurações de montagem dos travois e suas respectivas marcas no solo Imagem: Divulgação/Quaternary Science Advances

Os postes utilizados na construção do veículo eram feitos de madeira. Conforme a pesquisa, os travois indicam as práticas tradicionais indígenas antigas, impulsionadas pela necessidade de transportar bens e recursos. "Sabemos que os nossos primeiros antepassados devem ter utilizado algum meio de transporte para transportar os seus bens enquanto migravam ao redor do mundo, mas as evidências sob a forma de veículos de madeira apodreceram", explicou Bennett. O cientista acredita que as marcas de arrasto como as encontradas nos EUA dão aos especialistas a primeira indicação de como os povos antigos moviam suas cargas antes de existirem veículos com rodas.

O conjunto de pegadas humanas e as ranhuras deixadas pelos travois podem indicar costumes e hábitos da época. "[As marcas] sugerem que um caminho semelhante foi seguido nas viagens de ida e volta e/ou que vários indivíduos se deslocavam ao mesmo tempo, como no transporte realizado num pequeno grupo de trabalho", diz o estudo.

Muitas das pegadas ao redor dos trilhos deixados pelos veículos parecem ser de crianças. A equipe de cientistas acredita que grupos de crianças seguiam atrás ou caminhavam ao lado do grupo enquanto os adultos puxavam os travois. Segundo os especialistas, uma eventual indicação da direção em que os veículos eram levados pode indicar as potenciais rotas seguidas pelos povos indígenas dos Estados Unidos.