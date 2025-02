Funcionários acusam terceirizada do Metrô de SP de homofobia e ameaças

Ao menos 16 trabalhadores responsáveis pela limpeza das estações da Linha 2-Verde, do Metrô de São Paulo, afirmam ter sido vítimas de assédio moral durante o serviço.

O que aconteceu

As acusações foram encaminhadas ao sindicato que representa a categoria, que recorreu ao Ministério do Trabalho e Emprego. Uma audiência foi realizada na última sexta-feira (21) com um representante da AT & Santos Consultoria e Serviços, responsável pela contratação desses trabalhadores terceirizados, mas não houve acordo.

Um novo encontro está marcado para acontecer na próxima sexta-feira (28). "Os representantes da empresa disseram que o assédio é subjetivo. Eles não deram a devida atenção ao caso", disse ao UOL André Filho, presidente do sindicato.

Os sindicalistas prometem processar a empresa e registrar boletins de ocorrência caso os autores do suposto assédio não sejam punidos. "Os supervisores tratam os trabalhadores como um copo descartável", afirmou André.

Mateus da Silva, de 30 anos, contou que foi chamado de "viadinho" por um colega auxiliar de limpeza. Ele reclamou aos superiores sobre o ataque homofóbico, mas, segundo ele, a reclamação foi minimizada.

"Não fizeram nada e ainda me suspenderam", afirmou Mateus, que foi demitido no ano passado após uma série de outras reclamações. "Uma supervisora me disse: 'Mas você não é viado mesmo?'", lembra.

Joselane Faustino, 36, é mais uma que reforça as denúncias contra a AT & Santos Consultoria e Serviços. Ela atuou como supervisora operacional até o último dia 10, quando foi demitida dias após reclamar ao sindicato do ambiente hostil durante o trabalho.

Ela relata que presenciou outros supervisores chamando funcionários de preguiçosos e ofendendo pessoas mais velhas. "Uma supervisora costumava tratar os senhores de idade de forma pejorativa. Xingava de 'velho do c*', essas coisas", afirmou Joselane.

Procurado pelo UOL, o Metrô de SP disse que está à disposição do Ministério do Trabalho e Emprego. "Se constatado qualquer desvio contratual ou de conduta da contratada com seus empregados, o Metrô vai tomar as providências cabíveis", afirmou em comunicado.

A reportagem não conseguiu contato com a AT & Santos Consultoria e Serviços. O espaço segue aberto para manifestação.