Tem necessidade de agradar? Como parar de dizer 'sim' para tudo?

Ao dizer sim, quando, intimamente, queriam dizer justamente o contrário, muitos se sujeitam a situações que lhes causam prejuízos:

Compram coisas que não desejam por dificuldade de se impor à insistência do vendedor;

Comparecem a compromissos indesejáveis;

Aturam relacionamentos tóxicos e/ou abusivos.

Essas são algumas das inúmeras circunstâncias que tanta gente por aí aguenta por medo ou incapacidade de falar um sonoro "não".

No quesito relacionamento, o psicólogo e psicanalista Ronaldo Coelho diz que "muitas pessoas aprendem que amar verdadeiramente o outro significa não dar limites a ele, como se amar fosse nunca frustrar e permitir que o outro faça o que bem entender". Mas essa é uma ideia perigosa, pois quando permitimos tudo, damos espaço para construirmos uma relação ruim, que muitas vezes se torna insustentável, insuportável, abusiva. O limite é a condição de uma boa relação, é ele que define o que é bom e o que é ruim.

'Sim' para todos prejudica você

Quem tem dificuldade em dizer "não" costuma ter uma estrutura de ego frágil. São pessoas que não se conhecem bem e, por isso, não respeitam seus próprios limites. "Muitas têm dificuldade de se colocar diante da vida e dos outros, mas é necessário aprender que em determinadas circunstâncias se impor e falar um 'não' é a palavra mais adequada e bondosa que podemos dizer a alguém", diz o psicólogo Luiz Gonzaga Leite.

Para Gabriela Malzyner, psicóloga e psicanalista, na ânsia de não magoar os outros, há quem acabe machucando emocionalmente a si mesmo. "O impacto de não saber pontuar limites é um grande sofrimento psíquico que abala as estruturas internas e a saúde mental", explica.

Quando ficamos muito responsivos, agindo o tempo todo com objetivo de agradar ao outro, sem nos darmos conta do que realmente queremos, não são apenas os limites do que é bom ou ruim na relação que se apagam, mas principalmente os próprios limites.

É comum essa pessoa não saber do que ela gosta e do que não gosta, do que faz bem ou mal a ela, do que é bom ou ruim. Ela perde a capacidade de realizar julgamentos importantes para sua vida. É como se ela sempre precisasse do olhar do outro, do julgamento do outro para decidir sobre a própria vida, as próprias vontades e desejos. "A pessoa vai gradualmente se aniquilando e criando situações sociais, emocionais e financeiras com as quais não consegue lidar com o passar do tempo. Isso pode causar transtornos somáticos, ou seja, o adoecer. Muitas vezes, a doença é um simples 'não' que a pessoa não conseguiu verbalizar", observa Leite.

Como aprender a dizer 'não'

Entenda que dizer "não" não tem nada a ver com falta de amor. Pelo contrário, quem ama diz "não" para proteger a relação, a si mesmo e o outro;

Você pode, sim, ser uma pessoa que tem limites, e ter limites é bom! São os limites que tornam você uma pessoa única e autêntica;

Se necessário, diga ao outro que seu "não" nada tem a ver com falta de amor e explique seus motivos, o porquê de você não poder atender àquele desejo ou vontade;

Diante de uma necessidade do outro que não possa atender, você ainda pode ajudá-lo a encontrar saídas, mesmo que quem tenha que fazer algo seja a própria pessoa;

Saiba que, em última instância, somente você é quem pode saber se algo lhe faz bem ou mal. Então, somente você pode comunicar esse limite ao outro;

Pratique o autoconhecimento. Precisamos conhecer e respeitar os nossos limites, ao mesmo tempo que ajudamos os outros a perceber os limites da vida e dos outros. Se possível, faça psicoterapia. Isso ajuda a se conhecer;

Liste as consequências. Escreva duas listas (dizer sim/dizer não) e avalie as possibilidades;

Aceite que não é culpa sua a pessoa que pede algo estar na situação em que se encontra. Você pode encontrar quem não aceite ouvir um "não", e é justamente para essas pessoas que você deve dizer um "não";

Se alguém reage mal, é um problema da pessoa, que não sabe lidar com frustração. Não tome para você o que não é seu;

Fale para a pessoa que não poderá fazer o que ela lhe pediu, mas diga que teria prazer em contribuir de outra forma;

Ganhe tempo. Se você não consegue negar imediatamente, peça um tempo para pensar.

