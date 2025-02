Sri Lanka: conflitos entre moradores e elefantes causam mortes de 1.200 pessoas e 3.500 animais em 10 anos

Os conflitos entre moradores e elefantes no Sri Lanka têm gerado um saldo trágico: cerca de 1.200 pessoas e 3.500 paquidermes morreram nos últimos dez anos, segundo revelou o governo local nesta quinta-feira (27). O executivo prometeu ações emergenciais para melhorar a convivência entre as duas espécies.

Entre 2015 e 2024, o número de mortes foi alarmante: 1.195 pessoas e 3.484 elefantes perderam a vida devido a confrontos no país, conforme anunciou Dammika Patabendi, ministro do Meio Ambiente, durante um debate no Parlamento. "Vamos aumentar os investimentos para reduzir esses conflitos", afirmou o ministro, se comprometendo a melhorar rapidamente a situação.

Como parte das medidas, Patabendi sugeriu a construção de novas cercas elétricas e a ampliação do número de guardas-florestais para proteger as comunidades dos ataques dos paquidermes.

O deputado da oposição Nalin Bandara classificou os números como chocantes e pediu ao governo mais proteção para as populações afetadas. Ele destacou que, nos últimos dez anos, o tratamento de carcaças de elefantes custou ao Estado cerca de € 11 milhões, enquanto as compensações para as vítimas somaram apenas € 4 milhões.

Proibido ferir elefantes no Sri Lanka

No Sri Lanka, matar ou ferir um elefante é considerado um crime pela legislação. A ilha abriga oficialmente 7.000 paquidermes, considerados um tesouro nacional em um país majoritariamente budista, embora estes animais causem sérios danos às plantações e residências nos vilarejos.

Muitos elefantes são mortos, abatidos, eletrocutados ou envenenados pelos moradores, que tentam se proteger das invasões dos animais. Outros são vítimas de atropelamentos por trens, como ocorreu na semana passada, quando sete elefantes morreram após uma colisão com um trem na região de Habarana, no leste do país.

O acidente resultou em seis elefantes mortos, incluindo três filhotes, conforme anunciou na ocasião Nalinda Jayatissa, porta-voz do governo e ministro da Mídia. "Acidentes envolvendo elefantes e trens não são raros, mas este caso chama atenção devido ao número elevado de elefantes mortos", afirmou o ministro à imprensa. Segundo a polícia, dois elefantes que sobreviveram ao acidente estão com ferimentos graves.

O governo já está trabalhando na implementação de um novo sistema para reduzir o número de animais selvagens atropelados por trens em áreas pouco povoadas da ilha. Este acidente ocorreu poucos dias após as autoridades do país expressarem suas preocupações com o aumento de confrontos entre humanos e elefantes em algumas regiões.

Desesperados após a destruição de suas colheitas, que são sua única fonte de sustento, os agricultores às vezes recorrem à violência contra os elefantes. Apenas em 2023, 450 paquidermes e 150 pessoas perderam a vida em confrontos, disse Anton Jayakody, ministro-adjunto do Meio Ambiente. Esses números representam um leve aumento em comparação com 2022, quando 433 elefantes e 145 pessoas foram mortos, segundo as estatísticas oficiais.

Elefantes também vivem "luto"

O número de elefantes mortos nos últimos dois anos representa mais de 10% da população de paquidermes no Sri Lanka. Um estudo indiano recentemente publicado revela que esses animais enterram seus filhotes mortos e demonstram um comportamento de luto semelhante aos rituais funerários humanos, um fenômeno até então não estudado de forma detalhada entre os elefantes asiáticos.

Com cerca de 26.000 elefantes selvagens no mundo, principalmente na Índia, o elefante asiático está na lista de espécies em risco de extinção da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). Esses paquidermes, que podem viver de 60 a 70 anos em média, são conhecidos por seu comportamento social complexo e sua grande capacidade de cooperação dentro do grupo.

"Todos os sistemas implementados, como a redução da velocidade, falharam", destacou o ministro, referindo-se às medidas já adotadas para limitar as colisões. Vídeos feitos após o acidente mostram um elefante ao lado de um filhote ferido, com suas trombas entrelaçadas, em um gesto que parece refletir uma forma de luto.

(Com AFP)