Seleção de goalball é convocada para disputar Nations Cup, na Alemanha

Campeão da Nations Cup no ano passado, o Brasil vai buscar em busca do segundo título seguido. O torneio reunirá outras 15 nações, entre elas Japão e Ucrânia, respectivamente, outro e prata nos Jogos de Paris. O Brasil está no Grupo C, junto com Alemanha, Montenegro e Polônia. As demais seleções estão distribuídas pelas chaves A (Ucrânia, Coreia do Sul, Israel e Dinamarca), B (Estados Unidos, Suécia, Grã-Bretanha e Espanha), e D (Japão, Portugal, Austrália e Finlândia).

Antes de estrear em Berlim, a seleção fará uma semana de treinos em Portugal.

Jogos

4 de abril

7h15 - Brasil x Montenegro (fase classificatória)

13h45 - Brasil x Alemanha (fase classificatória)

5 de abril

7h15 - Brasil x Polônia (fase classificatória)

Disputa de quartas de final

6 de abril

Semifinais e finais