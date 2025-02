Se EUA 'continuar aumentando tarifas', a UE 'fará o mesmo', diz ministro francês

O ministro francês de Finanças, Eric Lombard, declarou à AFP, nesta quinta-feira (27), que a União Europeia "fará o mesmo" se os Estados Unidos mantiverem as tarifas de 25% anunciadas pelo presidente Donald Trump.

Trump ameaçou, na quarta-feira, impor tarifas de 25% sobre os produtos importados da União Europeia, um bloco que, segundo ele, foi projetado para "ferrar" os Estados Unidos. Washington também irá impor tarifas de 25% sobre o México e o Canadá a partir de abril.

"Está claro que se os americanos mantiverem os aumentos de tarifas, como anunciou o presidente Trump, a UE fará o mesmo", disse Lombard da Cidade do Cabo, onde está ocorrendo uma reunião dos ministros das finanças do G20.

"Mesmo que não seja de interesse geral, também devemos proteger nossos interesses e os dos países da União", disse Lombard à AFP.

"As guerras tarifárias levam à inflação, a um crescimento menor e não são uma solução. Na verdade, foi isso que dissemos ao ministro Scott Bessent", disse o ministro francês, que conversou com seu colega do Tesouro dos EUA nesta quinta-feira, em uma reunião do G7.

O ministro americano não viajou para a Cidade do Cabo para as negociações do G20, mas participou virtualmente da reunião do G7.

Bessent "nos disse que as negociações começariam em 2 de abril", disse Lombard, acrescentando que a UE "representaria os países europeus com o objetivo de chegar a um acordo justo".

Em seus comentários na quarta-feira, Trump reiterou suas reclamações contra o bloco europeu, que, segundo ele, "não aceita [seus] carros ou [seus] produtos agrícolas". Eles "se aproveitam de nós de uma maneira diferente" do Canadá ou do México, disse ele.

O republicano repetiu que o déficit comercial dos EUA com a Europa era de "US$ 300 bilhões" (1,7 trilhão de reais na cotação atual), números que a Comissão Europeia contesta, estimando-o em 150 bilhões de euros (907 bilhões de reais na cotação atual) apenas em mercadorias, mas somente US$ 50 bilhões (288,8 bilhões de reais na cotação atual) se o superávit comercial dos EUA em serviços for levado em consideração.

Em resposta aos comentários de Trump, o primeiro-ministro polonês Donald Tusk disse nesta quinta-feira que a UE "não foi criada para ferrar ninguém".

"Pelo contrário", disse Tusk, acrescentando que o bloco europeu foi criado para 'manter a paz, construir o respeito entre nossas nações, criar um comércio livre e justo e fortalecer nossa amizade transatlântica'.

