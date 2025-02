Saudade do BBB? Boninho comanda reality show do iFood no Carnaval

O iFood fará um reality show em pleno Carnaval, dentro do TikTok. E a marca convidou Boninho, diretor que comandou mais de 20 edições do Big Brother Brasil, para tocar a atração, que será transmitida via TikTok.

O que aconteceu

O iFood vai realizar uma espécie de reality show no Carnaval. Chamado de 'CarnaReality', a ação levará os criadores de conteúdo Thay Pires (@thaypires07), Juju dos Teclados (@jujudosteclados) e Luiz Garcia (@o.luliz) para Salvador. Lá, eles disputarão o título de 'maior folião do Brasil'.

Para comandar a atração, a plataforma convidou José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, ex-diretor da Globo. Boninho, que desde janeiro é garoto-propaganda marca, é considerado um dos responsáveis pelo sucesso do Big Brother Brasil.

Boninho comandará ação no TikTok Imagem: Divulgação

A ação de marketing começa hoje (27), com um comercial. Nele, Boninho informa aos participantes que eles são os 'finalistas' do reality show. Preta Gil e Lara Santana serão os jurados da atração, que será transmitida pelo TikTok.

As dinâmicas da competição acontecerão entre os dias 1º a 4 de março. A revelação do ganhador acontece no dia 5. A ação foi criada pela agência DM9. O reality tem coprodução da Trendsy.

O público definirá as provas que decidirão o vencedor. O participante que somar mais pontos será premiado com um ano iFood grátis e um contrato com o time de criadores da marca.

A iniciativa é uma das ações de marketing da empresa no Carnaval deste ano. O iFood é patrocinador dos carnavais de rua de Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Além disso, a empresa ainda patrocina mais de 20 blocos das 3 capitais. Em Salvador, por exemplo, o iFood está em blocos como o Camaleão, de Bell Marques, e Coruja, de Ivete Sangalo.