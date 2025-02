Líderes de finanças do G20 não chegam a comunicado conjunto em reunião

CIDADE DO CABO (Reuters) - Uma reunião de ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, na África do Sul, não conseguiu chegar a um comunicado conjunto, com um "sumário da presidência" emitido pelo país anfitrião no lugar reiterando o compromisso de resistir ao protecionismo.

As negociações desta semana na Cidade do Cabo foram ofuscadas pela ausência de várias autoridades de finanças importantes e por cortes na ajuda externa por parte das principais economias, como Estados Unidos e Reino Unido.

As disputas sobre comércio, a guerra na Ucrânia e como lidar com as mudanças climáticas há muito tempo dificultam o progresso do G20 em relação aos desafios globais.

O ministro das Finanças da África do Sul, Enoch Godongwana, disse que "não está feliz" com o fato da reunião do G20 não ter conseguido emitir um comunicado conjunto.

O sumário da presidência - que se tornou uma característica das reuniões multilaterais em que os participantes não chegam a um consenso formal - disse que o G20 apoia um sistema de comércio baseado em regras com a Organização Mundial do Comércio (OMC) em seu núcleo.

Com relação à economia global, o documento observou que os padrões de crescimento variam entre as economias e disse que vários riscos e tendências foram discutidos.

"A inflação recuou, apoiada por políticas monetárias bem calibradas e pela redução dos choques de oferta, embora o progresso tenha variado entre os países", disse o sumário.

