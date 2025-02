Resseguradora Swiss Re vê impacto menor que US$700 mi por incêndios em Los Angeles

Por Tom Sims e Paul Arnold

FRANKFURT (Reuters) - A companhia de resseguros Swiss Re disse nesta quinta-feira que as reivindicações de seguros por incêndios florestais em Los Angeles, nos Estados Unidos, serão inferiores a US$700 milhões.

A empresa é a mais recente resseguradora europeia a divulgar um impacto do incêndio de janeiro em seus negócios.

Os incêndios florestais mataram mais de duas dúzias de pessoas e destruíram ou danificaram mais de 16.000 estruturas, carbonizando uma área maior que Paris.

Porém, as reivindicações esperadas da Swiss Re são menores do que as previstas pelo seu maior concorrente, a Munich Re, que na quarta-feira disse estar contabilizando cerca de 1,2 bilhão de euros (US$1,26 bilhão) em perdas -- o maior prejuízo relatado até agora por uma única resseguradora europeia devido à catástrofe.

Analistas estimaram que as reivindicações de seguro em todo o setor podem totalizar até US$45 bilhões pelo incêndio. A Hannover Re, outra resseguradora alemã, disse que pode enfrentar reivindicações que somam 700 milhões de euros.

A agência de classificação de crédito Fitch disse que as seguradoras europeias reduziram a exposição à Califórnia após uma série de incêndios ocorridos em 2017 e 2018, mas ainda seriam "materialmente afetadas" pela catástrofe de 2025 em função de sua escala.

A Swiss Re forneceu a estimativa como parte do relatório de lucros de 2024, que mostrou aumento de 3,1% no lucro líquido em relação ao ano anterior.

O lucro líquido da resseguradora foi de US$3,24 bilhões, em comparação com US$3,14 bilhões em 2023. Analistas esperavam um lucro de US$3,13 bilhões, de acordo com uma previsão de consenso.

(Reportagem de Tom Sims e Paul Arnold)