Rafael Zulu teve medo de morrer após tomar energético; quando é perigoso?

O ator Rafael Zulu, 42, contou em um vídeo no Instagram que ficou quatro dias internado, com problema no coração, após uma atitude diferente do habitual em sua rotina: tomar bebida energética em excesso.

O que aconteceu

Durante um domingo em família, ele diz ter bebido grande quantidade de energético. "De repente, percebo minha respiração um pouco ofegante, coração deu acelerada", contou. Tentar se acalmar e respirar profundamente não resolveu e ele acredita que o nervosismo também fez piorar a sensação.

Levado ao hospital pela esposa, Zulu foi atendido por uma cardiologista. A médica perguntou se ele tinha algum problema cardiovascular, pois tinha apresentado uma fibrilação atrial, que causa um descompasso nos batimentos cardíacos. O diagnóstico o assustou.

Ele contou que a única coisa que havia feito de diferente era ter tomado a bebida energética. O ator disse, ainda, que é sensível à cafeína, um dos componentes do produto.

Zulu ficou quatro dias internado. O acompanhamento era necessário até que o ritmo cardíaco voltasse ao normal — em repouso, o coração dele chegava a 150 batimentos por minuto. "Tive medo de morrer, porque nunca tinha passado por algo parecido", ele disse.

Qual o risco do energético?

A maioria das marcas coloca de 80 mg a 300 mg de cafeína na composição. É como tomar entre uma e três xícaras de café coado, mas de uma única vez.

Mas há outros componentes além da cafeína. Taurina, guaraná e outros ingredientes estimulantes podem potencializar o efeito um do outro. Em pessoas geneticamente mais sensíveis, a bebida pode levar a uma arritmia potencialmente grave ou uma parada cardíaca pouco tempo depois do consumo.

Qualquer pessoa pode sentir o coração acelerar. Um descompasso leve pode surgir, mas não será nada demais para a maioria das pessoas. O problema é maior para pessoas mais vulneráveis, em quem o coração pode bater muito mais forte. O órgão é capaz de perder o compasso batendo até 400 vezes por minuto —o que faz com que ele fique tremendo, como foi o relato de Zulu. Em alguns casos, de tanto tremer, o coração para.

Correlação entre energético e alteração cardíaca foi vista em estudo. O cardiologista Michael Ackerman, da Mayo Clinic, avaliou 144 pessoas que tinham sofrido uma parada cardíaca repentina. Sete delas (5%) tinham tomado energético pouco tempo antes de passarem mal. A investigação avaliou outros fatores para o problema, como uso de determinados medicamentos, prática de exercício extenuante, exposição a substâncias tóxicas, situação de estresse extremo e privação de sono.

Apesar da associação, não se fala em causa e efeito. "É mais provável que o consumo de energéticos tenha se combinado a um ou mais daqueles outros fatores desencadeantes de arritmias, criando assim uma tempestade perfeita que culminou na parada cardíaca súbita desses pacientes", disse Ackerman à colunista de VivaBem, Lúcia Helena.

Combinação de energético e álcool é pior para pessoas mais suscetíveis. Embora o combo seja aceitável para a maioria, sem qualquer alteração no peito, outros podem sofrer com uma única dose.