Racing volta a vencer o Botafogo por 2 a 0 e conquista sua 1ª Recopa Sul-Americana

O Racing da Argentina venceu o Botafogo por 2 a 0 (4 a 0 no placar agregado) nesta quinta-feira (27), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e conquistou sua primeira Recopa Sul-Americana, a única taça do futebol sul-americano que faltava em sua galeria.

'La Academia', que já havia vencido o jogo de ida também por 2 a 0 na semana passada em solo argentino, venceu com dois golaços, um do meia Matías Zaracho (50') e outro do Bruno Zuculini (69').

O clube de Avellaneda agora pode se orgulhar de ver sua galeria completa, que já tem os troféus da Copa Libertadores de 1967, da Sul-Americana de 2024 e agora da Recopa, que não era erguida por um time argentino desde 2021, quando o Defensa y Justicia se sagrou campeão.

