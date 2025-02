'Vivendo melhor fase': quem era mulher morta por não corresponder a flerte

A gerente bancária Aline Giamogeschi, 31, foi estuprada e assassinada por um vizinho em Registro (SP), após não corresponder ao flerte dele, segundo a Polícia Civil.

Quem era Aline Giamogeschi

Aline era dedicada e começou no banco como estagiária. "Ela iniciou sua carreira no banco como estagiária e, com muita dedicação, ascendeu até se tornar gerente. Ela trabalhava lá há mais de 13 anos", diz Tamara Lourenço, 34, fisioterapeuta. "Éramos amigas há mais de 15 anos, nos conhecemos na escola, fortalecemos nossa amizade no ensino médio e mantínhamos contato constante."

Gerente bancária tinha um café marcado com a amiga. "A última vez que nos falamos tínhamos justamente marcado um café para ontem, dia 26, em Registro. Hoje moro em Campinas (SP), mas a gente se encontrava com frequência", diz Tamara. A amiga destaca que, além de sua competência profissional, Aline tinha uma paixão pelo rock. "Sempre nos reunimos para conversar, ouvir música", conta.

"Estava vivendo a melhor fase". De acordo com Tamara, Aline estava vivendo uma das melhores fases de sua vida. "Ela estava conseguindo viver um pouco além do trabalho, viajando bastante e iria me contar como foi uma viajem para Aracaju", conta.

Ela falava que estava muito bem, que estava curtindo a vida de um jeito que nunca conseguiu, estava muito bem e muito feliz. Tamara Lourenço, amiga de Aline há 15 anos

Aline morava sozinha, mas perto da família. De acordo Tamara, a bancária morava em um bairro vizinho de onde seus pais viviam e tinha um bom relacionamento com sua família. Ela tinha dois irmãos.

Ninguém merece morrer como ela morreu, ela era uma pessoa inteligentíssima, incrível. Parece que a ficha ainda não caiu, que é mentira. Imaginar que ela possa ter passado por isso é um pesadelo que parece que vai acabar a qualquer momento. Tamara Lourenço

Da esquerda para direita, as amigas Marina Costa, Tamara Lourenço e Aline Giamogeschi Imagem: Arquivo pessoal

O que aconteceu

Aline foi estuprada e assassinada por asfixia dentro da própria casa. O corpo foi encontrado pela família neste sábado (22) com sinais de violência sexual e enforcamento.

Aline foi vítima de feminicídio por não ter correspondido ao interesse amoroso do vizinho, segundo a Polícia Civil. Ela foi encontrada nua no local do crime, de acordo com o registro de ocorrência.

Após ser preso, vizinho confessou ter cometido o crime, segundo a Polícia Civil. O homem de 23 anos, identificado com o auxílio de câmeras de monitoramento nas imediações do local do assassinato, foi preso temporariamente nesta terça-feira (25) e levado à Cadeia Pública de Registro, onde está à disposição da Justiça.