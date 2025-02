Bunker de tropa de elite do PCC em SP tinha granadas de ataques terroristas

O bunker usado pela "tropa de elite do PCC" descoberto pela Rota nesta segunda-feira em Paraisópolis, zona sul de São Paulo, tinha oito granadas de guerra similares às usadas em ataques terroristas, segundo especialistas que analisaram o material ouvidos pelo UOL.

O que aconteceu

Explosivos tinham alcance de até 25 metros de fragmentação. O material bélico estava à disposição da unidade conhecida como "restrita tática" do PCC, criada para tramar o resgate de Marcola, atentados contra autoridades e ações para fugas em massa do sistema prisional.

As granadas encontradas no local foram projetadas artesanalmente. O material bélico será submetido a uma perícia nos próximos dias para que as forças de segurança possam detalhar com maior precisão as características técnicas do equipamento.

Granadas de "tropa de elite do PCC" tinham potencial de destruição em um raio de até 25 metros de fragmentação Imagem: Obtido pelo UOL

Três suspeitos foram detidos pela Rota no bunker da "tropa de elite do PCC", onde também foram encontrados mais de 50 quilos em drogas. No local, os agentes ainda apreenderam fuzil, carregadores, munição, colete à prova de balas, um "veículo-cofre", roupas táticas e um bloqueador de sinal.

O núcleo ligado à facção criminosa paulista usa táticas aos moldes do "novo cangaço" ou "domínio de cidades". As ações ocorrem quando grupos de até 30 criminosos usam armas de grosso calibre, explosivos e veículos blindados em ações de enfrentamento às forças de segurança para roubar instituições financeiras.

Trata-se de um material explosivo de fabricação caseira com o mesmo poderio bélico de um equipamento militar. Tem alto potencial de letalidade e dispositivo improvisado sem manual de instrução. São granadas de guerra e de ataques terroristas.

Coronel Valmor Racorti, comandante do Choque da PM de São Paulo

Ivan Garcia Arruda (esq) tramava resgate de Marcola (dir), líder preso do PCC, indicam investigações Imagem: Montagem/UOL

Como surgiu plano de resgate de Marcola

Reunião com homem de confiança do líder do PCC deu início a um novo plano, diz MP. De acordo com a investigação, uma reunião com a cúpula da facção criminosa coordenada por Pedro Luiz da Silva Moraes, o Chacal, deu origem à estratégia do resgate de Marcola, em novembro de 2023.

Rota matou suspeito de planejar resgate de Marcola. Carlos Alves Bezerra, o Carlão, foi morto a tiros em uma operação policial no dia 14 deste mês em Campinas (SP). Segundo a PM, ele foi baleado após atirar na direção dos agentes.

Outro criminoso acusado de chefiar plano de fuga de líder do PCC foi preso. Ivan Garcia Arruda, o Degola, foi capturado em setembro de 2024, em Sorocaba (SP).

"Restrita tática" investiu quase R$ 3 milhões para matar Moro. O dinheiro foi usado para montar uma estrutura na região metropolitana de Curitiba, envolvendo aluguel de chácaras, veículos blindados e armas, entre julho e outubro de 2022.