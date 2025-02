Polícia prende homem com material nazista em Belo Horizonte

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu um homem de 21 anos após encontrar armas e material nazista em sua casa, em Belo Horizonte (MG).

O que aconteceu

Homem é suspeito de fazer apologia ao nazismo em redes sociais. Segundo a PCMG, o preso fazia postagens usando símbolos nazistas ou de organizações relacionadas ao nazismo. Ele já teria publicado a suástica e o símbolo da SS, organização paramilitar ligada ao Partido Nazista nos anos 1930 e 1940.

Preso convidava outras pessoas a participarem de um grupo neonazista. A organização propagava conteúdo nazista nas redes sociais e em aplicativos de trocas de mensagem.

Polícia encontrou armas e material nazista em casa de investigado. Foram encontradas etiquetas com suásticas, cruzes celtas, símbolos da SS, além de capacetes, armas de airsoft, munições, fardas militares, um soco inglês e mais. O suspeito disse que os equipamentos militares eram usados em simulações de conflitos da Segunda Guerra Mundial, mas confessou veicular conteúdos de orientação nazista.

Celular com "vasto conteúdo nazista" foi apreendido. Outros equipamentos, como computadores, um pen drive e um HD externo, também foram apreendidos. Entretanto, a polícia não informou se esses componentes também possuíam material nazista neles.

Suspeito tinha livro do "Unabomber". A polícia encontrou uma cópia do manifesto "A sociedade industrial e seu futuro", de Ted Kaczynski, terrorista doméstico que matou três pessoas e feriu outras 23 em vários ataques à bomba. A intenção de Kaczynski era iniciar uma revolução a partir de atentados contra envolvidos com tecnologia moderna.

Agência dos EUA apontou suspeito ao Ministério da Justiça. A corporação informou que a Homeland Security Investigations, responsável por investigações nos Estados Unidos, repassou informações sobre a atuação do jovem nas redes ao Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que por sua vez repassou à PCMG.