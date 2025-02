Presidente do Fed de Kansas City diz que aumento das expectativas de inflação indica foco nos preços

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - Pesquisas recentes mostrando um aumento nas expectativas de inflação dos consumidores significam que o banco central dos Estados Unidos precisa manter o foco em garantir que as pressões de preços sejam totalmente contidas, disse o presidente do Federal Reserve de Kansas City, Jeff Schmid, nesta quinta-feira.

"Nos últimos dois meses, observamos um movimento acentuado de alta em algumas medidas de expectativas de inflação", disse Schmid em comentários preparados para uma conferência federal sobre agricultura.

"Certamente, as medidas das expectativas de inflação são imperfeitas e sujeitas a ruídos, mas com a inflação atingindo recentemente o maior nível em 40 anos, agora não é hora de baixar a guarda."

Além das expectativas, que o Fed monitora em busca de sinais de uma mudança na mente do público que possa elevar os preços, Schmid disse que os dados de inflação em si têm ficado em grande parte acima da meta de 2% do Fed.

No entanto, ao mesmo tempo, ele disse que há sinais de que a incerteza elevada sobre os rumos da economia pode levar a um crescimento mais fraco, o que representa uma escolha difícil entre fortalecer a economia com uma política monetária mais frouxa ou garantir que a inflação retorne à meta e que as expectativas permaneçam contidas.

"Pretendo manter minha atenção voltada para a inflação", disse Schmid. "Não estou disposto a correr nenhum risco quando se trata de manter a credibilidade do Fed em relação à inflação."

Novos dados sobre a inflação serão divulgados na sexta-feira, e espera-se que mostrem uma desaceleração no índice PCE em janeiro.

Espera-se que as autoridades do Fed mantenham a taxa de juros inalterada em sua reunião do próximo mês, pois aguardam mais clareza sobre a trajetória da inflação e o impacto das políticas do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, inclusive sobre tarifas e imigração.