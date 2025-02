Vai viajar no Carnaval? Veja lista de 45 praias impróprias para banho em SP

Do UOL, em São Paulo

Faltando dois dias para o início do Carnaval, o litoral de São Paulo tem 45 praias impróprias para banho. Os dados são do relatório semanal da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), atualizado nesta quinta-feira (27).

O que aconteceu

Das 45 praias impróprias para banho, nove estão no litoral norte e 36 na Baixada Santista. O número atual é menor do que o divulgado na semana passada, quando o boletim da Cetesb indicava 43 praias com bandeira vermelha.

Itanhaém é a cidade que tem mais praias sem condições de banho: são 11. Seis praias de Mongaguá também estão com bandeira vermelha. Em Praia Grande, a Cetesb identificou cinco praias impróprias. (veja lista completa abaixo).

A companhia orientou os banhistas a evitarem contato com a água do mar em praias classificadas como impróprias. Segundo o órgão, a exposição pode representar riscos à saúde. As condições de balneabilidade são atualizadas semanalmente e os resultados completos estão disponíveis no site oficial da companhia.

Veja lista das praias impróprias para banho:

Bertioga

São Lourenço (próximo ao Morro)

Enseada (Vista Linda)

Enseada (Col. Sesc)

Enseada (Vista Linda

Enseada (Indaiá)

Ubatuba

Rio Itamambuca

Itaguá (dois pontos)

Perequê-Mirim

Caraguatatuba

Prainha

Ilhabela

Itaquanduba

Guarujá

Perequê

Enseada (Rua Chile)

Itanhaém

Balneário Jardim Regina

Centro

Balneário Gaivota

Suarão

Suarão AFPESP

Praia dos Pescadores

Sonho

Jardim Cibratel

Jardim São Fernando

Parque Balneário

Campos Elíseos

Mongaguá

Central

Vera Cruz

Itaóca

Agenor de Campos

Flórida Mirim

Vila São Paulo

Peruíbe

Peruíbe (Icaraíba)

Peruíbe (Avenida São João)

Peruíbe (Balneário S.J. Batista)

Praia Grande

Aviação

Vila Mirim

Maracanã

Vila Tupi

Vila Caiçara

Santos

Boqueirão

José Menino (Rua Olavo Bilac)

São Sebastião

Arrastão

Pontal da Cruz

Una

São Vicente

Milionários

Gonzaguinha

Quando uma praia fica imprópria?

As praias são classificadas em duas categorias principais: própria e imprópria. Desde janeiro de 2001, a classificação das praias em relação à balneabilidade segue os critérios da resolução n.º 274/00 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. A categoria "própria" agrupa três subcategorias: excelente, muito boa e satisfatória.

Critério estabelece que quando são identificadas mais de 100 colônias de bactérias, a cada 100 mililitros de água, a praia é considerada imprópria para banho. Além das altas concentrações de bactérias fecais, uma praia também pode ser classificada como imprópria em outras situações que desaconselham o contato direto com a água. Entre essas situações estão: a presença de óleo devido a derramamentos de petróleo, a ocorrência de maré vermelha, floração de algas potencialmente tóxicas ou surtos de doenças transmitidas pela água.