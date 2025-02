Polícia cita 'desaparecimento voluntário' de jornalista britânica no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro trabalha com a hipótese de que a jornalista britânica Charlotte Alice Peet, 32, considerada desaparecida desde o último dia 8, sumiu de "forma voluntária" e não quis avisar os familiares sobre sua localização.

O que aconteceu

PCRJ acredita que Charlotte desapareceu "voluntariamente", ou seja, ela mesma decidiu se afastar por vontade própria e sem avisar aos familiares e amigos de seu paradeiro, e não quer contato com eles por motivo ainda desconhecido. Conforme a investigação, conduzida pela DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros do Rio de Janeiro), até o momento não há indícios de que a britânica tenha sido sequestrada, mas os investigadores continuam em busca de sua localização exata.

Desaparecimento da jornalista foi registrado por uma amiga dela natural dos Estados Unidos, mas que mora no Rio, no começo do mês. Conforme consta no boletim de ocorrência, a britânica contatou a amiga para dizer que estava em São Paulo, que viajaria ao Rio, e precisava de hospedagem. No entanto, a norte-americana disse que não tinha como hospedá-la e Peet parou de dar notícias. Posteriormente, seus familiares procuraram a norte-americana, quando ela pediu ajuda as autoridades brasileiras.

Polícia descobriu que Peet embarcou em um ônibus na Rodoviária do Tietê, em São Paulo, para o Rio, e chegou na capital fluminense na noite do dia 8. Naquela data, ela se hospedou em um hostel no bairro de Copacabana, onde ficou até o dia 17. Depois, ela ficou hospedada em outro hostel em Botafogo até o dia 24.

Último paradeiro de Peet foi próximo ao Morro da Babilônia, na zona sul do Rio. Os investigadores da DDPA têm usado dados do celular da jornalista para descobrir seu paradeiro. Ela possui dois números: um do Reino Unido, que recebe mensagens e ligações; e outro com DDD 11 de São Paulo, mas que está programado para não receber chamadas.

Lei brasileira não considera crime o desaparecimento voluntário. Dessa forma, caso Charlotte seja encontrada, os policiais notificarão aos familiares, mas não poderão passar o endereço em que ela se encontra, a menos que a própria jornalista autorize as autoridades a compartilhar essa informação.

Quem é Charlotte Alice Peet?

Charlotte é jornalista freelancer e já colaborou com veículos como Al Jazeera, The Telegraph, The Evening Standard, The Times e The Independent. Ela morou no Brasil em 2020, quando trabalhou como repórter no Rio Times, e retornou ao país em novembro de 2024.

Segundo a Acie (Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira no Brasil), Charlotte chegou ao Brasil no começo de fevereiro. A entidade emitiu uma nota manifestando preocupação com o desaparecimento e pedindo que as autoridades intensifiquem as buscas.