PM prende um dos líderes do 'salve geral' do PCC que aterrorizou SP em 2006

A PM prendeu hoje de manhã Gilmar da Hora Lisboa, o Pebinha, 44, apontado como um dos líderes do "salve geral" do PCC que aterrorizou São Paulo em 2006.

O que aconteceu

Pebinha foi preso após a PM encontrar um colete à prova de balas ao cumprir mandado de busca e apreensão na casa onde ele mora em Suzano (SP). Os agentes ainda apreenderam documentações supostamente ligadas à atividade ilícita, um notebook e um pendrive.

Captura de homem apontado como um dos líderes do "salve geral" ocorreu em meio a uma operação contra o PCC. Os agentes cumpriram ao todo seis mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça em uma ação em conjunto com o Ministério Público em Suzano, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Guarulhos.

Gilmar da Hora Lisboa, o Pebinha, é apontado como um dos líderes do "salve geral" do PCC de 2006 Imagem: Obtido pelo UOL

Suposto líder do PCC preso tem antecedentes criminais por homicídio, associação para o tráfico, corrupção ativa e receptação. Detido em janeiro deste ano por violência doméstica, ele é apontado pela PM como um dos líderes do PCC em Suzano, onde mora.

Operação está ligada a uma investigação sobre fraudes em licitações de órgãos públicos ligadas à facção criminosa. O UOL não localizou os advogados de Pebinha.

Propina para fuga e ataque a delegacia

Pebinha foi denunciado pelo MP por suspeita de pagar R$ 40 mil a dois policiais civis para que facilitassem a sua fuga da prisão. Detido em Diadema em março de 2006, ele seria resgatado por criminosos ligados ao PCC durante o fim de semana na delegacia de Suzano, onde seria interrogado. Mas o plano foi descoberto e ele acabou sendo removido às pressas do local.

Ataque contra a Polícia Civil como forma de retaliação. Cerca de oito homens deram mais de 50 tiros de fuzil e de submetralhadora na delegacia de Suzano, onde Pebinha deveria ter sido resgatado. A ação deixou danos em vidraças e viaturas, mas ninguém se feriu.

Suspeita de coordenar "salve geral" do PCC que deixou dois policiais feridos. Segundo as autoridades, Pebinha é apontado como o responsável por um atentado que deixou dois agentes baleados, dando início a uma onda de ataques no mês seguinte. O "salve geral" do PCC deixou mais de 500 pessoas mortas entre 11 e 21 de maio de 2006. Entre os mortos, 59 eram agentes públicos.