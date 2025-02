PM aponta arma para homem rendido em SP: 'Na cara para estragar o velório'

Um policial foi filmado agredindo e ameaçando com uma arma um homem rendido em uma favela na zona leste de São Paulo na última sexta-feira (26).

O que aconteceu

PM deu um tapa no rosto de um homem durante abordagem na Favela do Mata Porco, na Vila Ema, na zona leste. O homem estava com as mãos para trás e não oferecia nenhum tipo de resistência. Imagens foram gravadas escondidas por uma pessoa que estava no local.

É possível ouvir parte do diálogo. O policial diz que encontrou "o bagulho muquiado" e puxou as anotações criminais do suspeito. "Eu não gosto de mentiroso. Quem mais tava no movimento com você?", questiona. Depois, o PM diz: "Você quer continuar apanhando? Você não é homem, você é moleque. Eu só dou tapa na cara de moleque".

Policial pede que colega lhe entregue uma arma: "Vou matar ele". Ele engatilha a pistola e aponta para a cabeça do suspeito. "Tem que ser na cara para estragar o velório". O homem fica em silêncio e ele continua: "Vai querer trocar ideia ou vou ter que te lembrar quem eu sou?".

Vídeo acaba antes de mostrar se suspeitos foram liberados pela PM. Pelo menos quatro homens aparecem rendidos na frente de um muro.

Policiais envolvidos na abordagem foram afastados das ruas após a divulgação do vídeo. Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) diz que a abordagem não condiz com os protocolos da PM. "Os dois policiais envolvidos na ocorrência foram afastados nesta quarta-feira (26), passando a cumprir expediente administrativo. Os agentes serão ouvidos nesta quinta-feira (27), na Corregedoria da PM, como parte do Inquérito Policial Militar que foi instaurado para apurar o caso. As forças de segurança do Estado são instituições legalistas que não compactuam com desvios de conduta de seus agentes, punindo exemplarmente aqueles que infringem a lei e desobedecem seus protocolos".

A reportagem também entrou em contato com a Ouvidoria das Polícias. A matéria será atualizada se houver resposta.