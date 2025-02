Plano de educação no RS mira alta evasão e prevê escolas adaptadas ao clima

O governo do Rio Grande do Sul lançou uma agenda de reestruturação da educação pelos próximos 10 anos. O plano começou a ser elaborado após as enchentes que atingiram o estado, em maio de 2024, e tem como uma das prioridades adaptar as escolas às mudanças climáticas.

O que aconteceu

O governador Eduardo Leite (PSDB) apresentou uma agenda para a educação até 2035. O plano, divulgado no último dia 18, visa combater fragilidades do ensino no estado e tem, entre as metas, adaptar a infraestrutura das escolas para eventos como inundações e ondas de calor. O início do ano letivo em 2025 foi adiado em três dias devido a temperaturas de até 40º C.

Uma das prioridades é o combate à evasão escolar. Segundo dados do Inep, a taxa de abandono do Ensino Médio no RS, em 2023, foi de 8,9% dos alunos, bem acima das médias da região Sul (4,7%) e do Brasil (3,8%). O resultado do estado no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) no mesmo ano também ficou abaixo das médias regional e nacional.

Plano teve assistência do terceiro setor e da iniciativa privada. Segundo a secretária de educação do RS, Raquel Teixeira, a elaboração teve apoio da Macroplan, uma consultoria especializada em cenários de longo prazo, e o MBC (Movimento Brasil Competitivo), que firmou um acordo de cooperação técnica com o governo em junho do ano passado.

As enchentes afetaram diretamente mais de mil escolas, quase metade da rede estadual. Os locais convivem com falhas estruturais, como problemas na rede elétrica e falta de climatização. Para resolvê-los, o governo lançou o "Escola+", uma iniciativa que pretende remodelar as unidades a partir de projetos padronizados de engenharia.

Leite diz esperar que a "espinha dorsal" do plano não seja alterada pelos próximos governos. O tucano, que encerra seu segundo mandato ao final de 2026, tem repetido que precisou equilibrar os cofres do estado nos primeiros anos de governo e resolver problemas como atrasos salariais antes que pudesse investir, de forma mais ampla, em outras áreas da educação.

Não existe política pública que consiga se estruturar e se consolidar em quatro anos, que é o horizonte de um governo. Precisa ter algum grau de permanência. O próximo governo pode inflexionar para cá ou para lá, mas o que a gente quer é que a espinha dorsal dessa estrutura, desse planejamento, seja respeitada

Governador Eduardo Leite (PSDB)

Esperamos que esse plano de longo prazo acelere a melhoria da qualidade da educação no estado. É preciso dar esse reforço desde as séries iniciais até o Ensino Médio, que tem um grande potencial de crescimento, porque é fundamental dar suporte para que o aluno saia e tenha a capacidade de se preparar para o mercado de trabalho

Rogério Caiuby, conselheiro executivo do MBC

Projeto prevê que escolas possam servir como abrigo

Um dos eixos do plano para 2035 é tornar as escolas "resilientes frente às crises climáticas". O governo criou um projeto arquitetônico de "escola modelo" que deverá usado para as construções a partir desse ano, com eventuais adaptações. Uma escola em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, será a primeira nessa modalidade.

O projeto de escola modelo prevê um "ginásio resiliente". A ideia, segundo o governo, é que os espaços poliesportivos também sirvam como abrigo em desastres climáticos sem interferir na rotina escolar. Após as enchentes de maio do ano passado, várias escolas no estado tiveram que receber desabrigados de forma improvisada, o que prejudicou ou interrompeu as atividades.

Professores reclamam do calor e falam e "saunas de aula". Segundo um relatório do Ciepp (Centro de Inovação para a Excelência das Políticas Públicas), com base no Censo Escolar 2023, o Rio Grande do Sul tem 18,6% das salas de aula climatizadas. Parte das escolas não usa ar-condicionado porque a rede elétrica do prédio não permite.