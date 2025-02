O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu ao ritmo anualizado de 2,3% no quarto trimestre de 2024, de acordo com a segunda leitura divulgada nesta quinta-feira, 27, pelo Departamento de Comércio do país. As expectativas de analistas da FactSet eram de alta de 2,3%.

A primeira leitura do quarto trimestre do PIB dos EUA mostrou crescimento de 2,3%, enquanto no terceiro trimestre, a expansão anualizada foi de 3,1%.