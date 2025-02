Petrobras poderá pedir extensão do contrato de partilha do campo de Mero neste ano

Por Marta Nogueira e Fabio Teixeira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras poderá entrar ainda neste ano com um pedido de extensão do contrato de partilha do campo de Mero, no pré-sal da Bacia de Santos, afirmou nesta quinta-feira a diretora de Exploração e Produção da companhia, Sylvia dos Anjos.

A medida tornou-se possível após uma mudança regulatória da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que passou a permitir que contratos de partilha sejam estendidos.

Segundo a executiva, além de Mero, a empresa também avalia pedir a extensão de contratos de campos como Búzios, Atapu e Sépia.

"Mero, para você ter uma ideia, o fato de você poder estender viabiliza, por exemplo, o Mero 5, outra plataforma", afirmou ela a jornalistas

"Pode viabilizar uma unidade ali em Mero Central, que praticamente se a gente terminasse o prazo (conforme o previsto hoje), não havia tempo suficiente para produzir o suficiente e justificar", acrescentou.

Ela não detalhou qual poderia ser o novo prazo.

