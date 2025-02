Petrobras está próxima de acordo com a Unigel para voltar a operar em SE e na BA

O diretor de Processos Industriais da Petrobras, William França, disse nesta quinta-feira, 27, que a Petrobras está próxima de um acordo com a Unigel para reativar as fábricas de fertilizantes de Sergipe e Bahia. "Sobre Unigel, estamos conversando, isso passa por uma avaliação econômico-financeira. Estamos próximos de fechar um acordo para que as Fafens de Bahia e Sergipe voltem a operar", comentou.

Ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), França detalhou que a expectativa é fechar até abril com a Unigel, que deve continuar como operadora das unidades.

Sobre a Ansa, no Paraná, França disse que a Petrobras já iniciou a manutenção programada para que possa, em maio, retomar sua produção. "E ainda temos alguns outros negócios sendo discutidos com parceiros na área de fertilizantes", acrescentou.