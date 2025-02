Tarcísio lidera em SP, Paes no RJ e Moro no PR, aponta Quaest para 2026

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lidera as intenções de voto para 2026 no estado, com 38%. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) - atual prefeito do Rio - é o primeiro, com 29%, e no Paraná quem está à frente é o senador Sergio Moro (União Brasil), com 30%.

Os números foram divulgados hoje pela Quaest, em levantamento contratado pela Genial Investimentos.

Intenção de voto para governador em 2026

Pesquisa foi realizada em oito estados, entre os dias 19 a 23 de fevereiro. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais para São Paulo e três para os demais estados.

São Paulo

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 38%

Fernando Haddad (PT): 15%

Pablo Marçal (PRTB): 12%

Márcio França (PSB): 6%

Indecisos: 8%

Branco/Nulo/Não vai votar: 21%

Rio de Janeiro

Eduardo Paes (PSD): 29%

Flávio Bolsonaro (PL): 20%

Benedita da Silva (PT): 7%

Washington Reis (MDB): 5%

Rodrigo Bacellar (União): 2%

Monica Benício (Psol): 1%

Thiago Pampolha (União): 0%

Indecisos: 12%

Branco/Nulo/Não vai votar: 24%

Minas Gerais

Cleitinho (Republicanos): 33%

Alexandre Kalil (Republicanos): 16%

Rodrigo Pacheco (PSD): 8%

Mateus Simões (Novo): 4%

Indecisos: 18%

Branco/Nulo/Não vai votar: 21%

Bahia

ACM Neto (União): 42%

Jerônimo Rodrigues (PT): 38%

João Roma (PL): 3%

Kleber Rosa (PSOL): 1%

Indecisos: 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 11%

Rio Grande do Sul

Juliana Brizola (PDT): 19%

Tenente-coronel Zucco (PL): 15%

Edegar Pretto (PT): 10%

Gabriel Souza (MDB): 7%

Indecisos: 21%

Branco/Nulo/Não vai votar: 28%

Goiás

Daniel Vilela (MDB): 24%

Marconi Perillo (PSDB): 15%

Adriana Accorsi (PT): 8%

Vanderlan Cardoso (PSD): 7%

Gustavo Gayer (PL): 6%

Wilder Morais (PL): 3%

Indecisos: 18%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Paraná

Sergio Moro (União): 30%

Rafael Greca (PSD): 18%

Cristina Graeml (Podemos): 10%

Zeca Dirceu (PT): 7%

Indecisos: 15%

Branco/Nulo/Não vai votar: 20%

Pernambuco